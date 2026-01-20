Netflix confirmó la película con Adrián Suar y Griselda Siciliani dirigida por un reconocido cineasta español

Basada en la exitosa obra teatral “Felicidades”, de Mariano Pensotti, los actores le darán vida en la pantalla chica a la historia que protagonizaron en teatro y convocó a más de 135 mil espectadores. Además contará con un director español que, por primera vez, trabajará en Argentina.
De qué trata la nueva producción argentina en Netflix
“Felicidades” comienza con una fiesta de cumpleaños aparentemente perfecta que, con el correr de la noche, se convierte en un caos. Secretos familiares salen a la luz, aparece un médium impredecible y la casa donde transcurre todo parece cobrar vida propia, empujando a los personajes a enfrentarse con sus propias contradicciones.
El director español que pisa suelo nacional
El proyecto marcará además un hito: será la primera vez que Álex de la Iglesia dirija una producción argentina. El reconocido cineasta español definió el tono de la película con una mirada tan ácida como humorística: “No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque es el lenguaje más honesto que conozco”.
Embed - Un lujo: Adrián Suar, Griselda Siciliani y Álex de la Iglesia en una nueva película
Desde la producción, Suar celebró el desafío de llevar la obra al cine y a una plataforma global: “Estoy muy feliz de transformar Felicidades en una gran película. Contar con un director como Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un lujo y un impulso enorme para nuestra industria. Netflix confió en el proyecto desde el primer momento”.
El elenco se completa con Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y una participación especial de Diego Capusotto, lo que refuerza el perfil coral de la historia y su tono entre el drama y el humor negro.
Cuándo se estrena "Felicidades"
El rodaje ya comenzó en Buenos Aires y la película tiene previsto su estreno en Netflix a mediados de año, posicionándose como uno de los lanzamientos argentinos más fuertes de la plataforma.