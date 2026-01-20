Netflix confirmó la película con Adrián Suar y Griselda Siciliani dirigida por un reconocido cineasta español

La producción cuenta la historia de una pareja desgastada y la grabación ya está en curso. Es el debut del europeo en el cine nacional.

Netflix confirmó una de sus apuestas argentinas para 2026 con Adrián Suar y Griselda Siciliani. Los actores, y ex pareja en la vida real, volverán a compartir pantalla en una película que explora el desgaste de las relaciones amorosas y los conflictos familiares.

Basada en la exitosa obra teatral “Felicidades”, de Mariano Pensotti, los actores le darán vida en la pantalla chica a la historia que protagonizaron en teatro y convocó a más de 135 mil espectadores. Además contará con un director español que, por primera vez, trabajará en Argentina.

"Felicidades" en el teatro. Griselda Siciliani y Adrián Suar en "Felicidades" en el teatro. gentileza De qué trata la nueva producción argentina en Netflix “Felicidades” comienza con una fiesta de cumpleaños aparentemente perfecta que, con el correr de la noche, se convierte en un caos. Secretos familiares salen a la luz, aparece un médium impredecible y la casa donde transcurre todo parece cobrar vida propia, empujando a los personajes a enfrentarse con sus propias contradicciones.

Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizarán la nueva película de Netflix. Adrián Suar y Griselda Siciliani protagonizarán la nueva película de Netflix. gentileza El director español que pisa suelo nacional El proyecto marcará además un hito: será la primera vez que Álex de la Iglesia dirija una producción argentina. El reconocido cineasta español definió el tono de la película con una mirada tan ácida como humorística: “No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque es el lenguaje más honesto que conozco”.

Desde la producción, Suar celebró el desafío de llevar la obra al cine y a una plataforma global: "Estoy muy feliz de transformar Felicidades en una gran película. Contar con un director como Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un lujo y un impulso enorme para nuestra industria. Netflix confió en el proyecto desde el primer momento".