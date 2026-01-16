Griselda Siciliani reapareció en medio del escándalo y habló sobre su relación con Luciano Castro

Luego de los rumores y escándalos de infidelidades por parte de Luciano Castro, la actriz decidió dar respuestas a la prensa.

En el contexto de la filtración de reiteradas versiones de infidelidades atribuidas a Luciano Castro, Griselda Siciliani volvió a quedar en el centro de la escena tras un breve contacto con la prensa. La actriz fue abordada por un cronista del programa Intrusos mientras circulaban rumores, testimonios cruzados y especulaciones sobre el estado actual de la pareja.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg El escándalo de Luciano Castro y Griselda Siciliani El conflicto tuvo un nuevo capítulo a partir de versiones que vinculan a Castro con una mujer identificada como Valeria López y del temor a una eventual filtración de material íntimo. A este escenario se sumaron las declaraciones de la exvedette Tamara Bella y el testimonio de Sarah Borrell, la mujer danesa radicada en España que dio origen al escándalo y que incluso generó una ola de memes por el particular acento del actor en audios que circularon públicamente.

En ese marco, Siciliani fue interceptada por un móvil de Intrusos (América) cuando se disponía a subir a un vehículo. La actriz optó por no detenerse a dar declaraciones. “No llego, gracias”, expresó mientras ingresaba al asiento trasero del auto y enviaba un beso a cámara.

Embed Que mal educada resultó ser la kirchnerista Griselda Siciliani. Flaca, si te cagaron, bancatela. El pibe está laburando pic.twitter.com/py5fhgBohf — Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_) January 16, 2026 Ante la insistencia del cronista, rechazó el reportaje con cortesía: “Te agradezco mucho, que tengas buen año”. Cuando le preguntaron de forma directa si continuaba en pareja con Castro, respondió de manera escueta: “Gracias, adiós”. Luego cerró la puerta, volvió a saludar y el vehículo se retiró. En el estudio, el conductor Adrián Pallares y el panel remarcaron el carácter inusual de la actitud, teniendo en cuenta que Siciliani suele mostrarse disponible ante la prensa.

La postura de la actriz con respecto a la prensa De esta manera, tanto la actriz como el actor decidieron mantener una postura de silencio público respecto de la polémica y evitar confirmar o desmentir una posible crisis. Siciliani sí se expresó en privado a través de mensajes con Ángel de Brito en LAM, donde resumió su estado anímico con una frase contundente: “Es demasiado todo”.