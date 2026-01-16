16 de enero de 2026 - 21:39

Griselda Siciliani reapareció en medio del escándalo y habló sobre su relación con Luciano Castro

Luego de los rumores y escándalos de infidelidades por parte de Luciano Castro, la actriz decidió dar respuestas a la prensa.

Griselda Siciliani
Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg

El escándalo de Luciano Castro y Griselda Siciliani

El conflicto tuvo un nuevo capítulo a partir de versiones que vinculan a Castro con una mujer identificada como Valeria López y del temor a una eventual filtración de material íntimo. A este escenario se sumaron las declaraciones de la exvedette Tamara Bella y el testimonio de Sarah Borrell, la mujer danesa radicada en España que dio origen al escándalo y que incluso generó una ola de memes por el particular acento del actor en audios que circularon públicamente.

En ese marco, Siciliani fue interceptada por un móvil de Intrusos (América) cuando se disponía a subir a un vehículo. La actriz optó por no detenerse a dar declaraciones. “No llego, gracias”, expresó mientras ingresaba al asiento trasero del auto y enviaba un beso a cámara.

Ante la insistencia del cronista, rechazó el reportaje con cortesía: “Te agradezco mucho, que tengas buen año”. Cuando le preguntaron de forma directa si continuaba en pareja con Castro, respondió de manera escueta: “Gracias, adiós”. Luego cerró la puerta, volvió a saludar y el vehículo se retiró. En el estudio, el conductor Adrián Pallares y el panel remarcaron el carácter inusual de la actitud, teniendo en cuenta que Siciliani suele mostrarse disponible ante la prensa.

La postura de la actriz con respecto a la prensa

De esta manera, tanto la actriz como el actor decidieron mantener una postura de silencio público respecto de la polémica y evitar confirmar o desmentir una posible crisis. Siciliani sí se expresó en privado a través de mensajes con Ángel de Brito en LAM, donde resumió su estado anímico con una frase contundente: “Es demasiado todo”.

La historia de Luciano Castro

En ese mismo intercambio, la actriz detalló cómo se organiza su vida laboral y familiar en este momento, marcada por la distancia geográfica con su pareja. “Yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mardel. Yo arranqué ayer la previa de esta película que aún no se anunció, empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One”, explicó, en referencia a la biopic de Moria Casán en la que participa. Sobre el contexto personal y mediático, agregó: “Así que es demasiado todo mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan”.

