"Ella está enojadísima": la angustia de Luciano Castro tras serle infiel a Griselda Siciliani

Luciano Castro habló luego de que se filtraran audios que le envió coqueteando con una joven, los que se convirtieron en " meme " y en lo más comentado de los últimos días. Esto provocó una crisis de pareja, ya que Griselda Siciliani sintió que el actor "no la cuidó" con esta exposición.

A pocos días de que el tema tomara estado mediático, el actor habló con Puro Show (Eltrece) y dejó al descubierto su estado emocional, marcado por la angustia y el arrepentimiento , además de confirmar el fuerte enojo de su pareja .

Castro no esquivó el tema y fue directo al describir el momento que atraviesa Siciliani tras lo ocurrido. “ Está enojadísima ”, afirmó, sin vueltas. El actor recordó que los mensajes con la joven de 28 años se produjeron durante una estadía laboral en Madrid y reconoció el impacto que esa situación generó en su vínculo sentimental.

Lejos de relativizar el hecho, expuso el reproche que recibió puertas adentro: “‘ ¿Cómo podés ser tan boludo y no cuidarme? ’. Esto es angustia, no emoción. No paro de pensar en Griselda. Hay que aguantársela“.

En su testimonio, Castro dejó en claro que la reacción de la actriz no se expresó a través de gritos o escenas desmedidas, sino desde un enojo profundo y sostenido. “ Ella está enojadísima y me lo dice todo el tiempo ”, sostuvo, en una frase que resumió su estado anímico actual y la tensión que atraviesa la pareja.

Además, el actor remarcó un punto que consideró central para explicar la gravedad del conflicto. Según expresó, “esto que pasó no estaba consensuado”, una aclaración que buscó marcar un límite y dejar en evidencia que la situación excedió cualquier acuerdo previo dentro de la relación.

"Desilusioné a la persona que más amo en mi vida. Le dolió, le molestó. No se enojó, no grita, pero a la pareja la bastardea. A mí me deja en un lugar muy meme, muy absurdo. Muchas cosas que pensaba superadas o trabajadas, hay algo autodestructivo en mí que no lo puedo controlar y es angustiante", explicó.

"Estoy avergonzado, ya sos un meme. Sería fácil dar clases de moral, tirar la pelota afuera, pero no lo elijo y no tengo la capacidad por la angustia que tengo. Lo mejor sería el silencio, pero es bastardear más lo que hice, encima que sos un pelotudo, te hacés el místico", se sinceró.

El impacto emocional del momento no quedó solo en las palabras. El periodista que realizó la nota reveló un detalle que no se vio al aire y que aportó una dimensión más íntima al relato. “Con los lentes no se notó, pero Luciano empezó a lagrimear un poco y, cuando terminó la nota, se puso a llorar”, contó sobre el detrás de escena.