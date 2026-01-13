Leticia Siciliani cuestionó a Luciano Castro tras la filtración de audios y defendió a su hermana

Leticia Siciliani expresó una postura muy crítica y directa frente al escándalo que involucra a Luciano Castro luego de la difusión de audios íntimos con una mujer española mientras mantenía una relación con Griselda Siciliani, en un contexto marcado por la exposición mediática del conflicto y el impacto personal que generó en su familia.
La actriz habló durante su estadía en Mar del Plata, donde realiza temporada teatral, y fijó una posición que combinó reserva sobre la vida privada y una defensa explícita de su hermana.
Las críticas de Leticia Siciliani a Luciano Castro
La intervención se produjo en diálogo con el ciclo A la tarde, donde Leticia buscó establecer un límite sobre la intimidad de la pareja. En ese marco sostuvo que Griselda no suele exponer su vida personal y que ella tampoco se siente habilitada a hacerlo. Sin embargo, el desarrollo de la entrevista dejó en evidencia su incomodidad frente a la conducta del actor y al alcance público que tomó la situación.
Ante las versiones de una posible ruptura, la actriz indicó que no contaba con confirmaciones y señaló que había compartido el último fin de semana con ambos, un dato que contrastó con los rumores que circulaban. Ese primer tramo de la conversación mantuvo un tono distendido, pero el clima cambió al abordar directamente la infidelidad y el material que se viralizó en redes.
“Me muero de la vergüenza con lo que hizo. No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’”, afirmó Leticia, al referirse a Luciano Castro. La frase tomó relevancia por su cercanía familiar y por el vínculo laboral que los unió en proyectos anteriores. En la misma línea se refirió al descargo del actor, quien se definió como “patético” tras la filtración. “Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera”, agregó, sin atenuar su posición.
Su opinión sobre el debate en redes sociales
La actriz también utilizó un registro irónico para describir el alcance del episodio en redes sociales. “Es para hacer memes. Si no te reís… ¿cómo se te ocurre, hermano?”, comentó, aludiendo al nivel de viralización del caso y a la mezcla de vergüenza ajena y resignación que le provocó la situación.
Más allá de la crítica a Castro, Leticia fue enfática al referirse a su rol como hermana. “Me molesta cualquier persona que bardee a mi hermana. Me molesta mucho”, expresó, en relación con opiniones públicas y comentarios de figuras del espectáculo que opinaron sobre el conflicto. En ese sentido evitó profundizar en polémicas puntuales, pero remarcó que su prioridad se centra en proteger a Griselda frente a los cuestionamientos externos.