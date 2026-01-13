Leticia Siciliani cuestionó a Luciano Castro tras la filtración de audios y defendió a su hermana

Leticia Siciliani expresó una postura muy crítica y directa frente al escándalo que involucra a Luciano Castro luego de la difusión de audios íntimos con una mujer española mientras mantenía una relación con Griselda Siciliani, en un contexto marcado por la exposición mediática del conflicto y el impacto personal que generó en su familia.

Luciano Castro cumplió 50 años y compartió con su familia, amigos, Griselda Siciliani e hijos (5).jpg La actriz habló durante su estadía en Mar del Plata, donde realiza temporada teatral, y fijó una posición que combinó reserva sobre la vida privada y una defensa explícita de su hermana.

Las críticas de Leticia Siciliani a Luciano Castro La intervención se produjo en diálogo con el ciclo A la tarde, donde Leticia buscó establecer un límite sobre la intimidad de la pareja. En ese marco sostuvo que Griselda no suele exponer su vida personal y que ella tampoco se siente habilitada a hacerlo. Sin embargo, el desarrollo de la entrevista dejó en evidencia su incomodidad frente a la conducta del actor y al alcance público que tomó la situación.

Embed LA PALABRA DE LETICIA SICILIANI



"Me molesta mucho cualquier persona que bardee a mi hermana"

"Era hora de que Luciano diga que es patético"



Ante las versiones de una posible ruptura, la actriz indicó que no contaba con confirmaciones y señaló que había compartido el último fin de semana con ambos, un dato que contrastó con los rumores que circulaban. Ese primer tramo de la conversación mantuvo un tono distendido, pero el clima cambió al abordar directamente la infidelidad y el material que se viralizó en redes.

“Me muero de la vergüenza con lo que hizo. No podría decirle nada más que ‘qué vergüenza’”, afirmó Leticia, al referirse a Luciano Castro. La frase tomó relevancia por su cercanía familiar y por el vínculo laboral que los unió en proyectos anteriores. En la misma línea se refirió al descargo del actor, quien se definió como “patético” tras la filtración. “Y sí, ¿qué va a decir? Era hora que lo dijera”, agregó, sin atenuar su posición.