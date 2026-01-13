Cancelaron la noche del martes 13 en Jesús María 2026: qué pasará con entradas y shows

Otra vez, el Festival de Doma y Folclore de Jesús María 2026 es afectado por la tormenta : la noche del martes 13 de enero quedó cancelada , al igual que pasó con el jueves pasado (inauguración).

La suspensión fue comunicada esta tarde por el presidente de la comisión, Juan Ignacio López. Hubo una intensa precipitación que provocó la interrupción de los eventos pautados para esta jornada.

El problema es que la cancelación se conoció cuando había una enorme cantidad de gente agolpada en el ingreso al anfiteatro José Hernández, lo que generó enojo y quejas.

Las presentaciones de Sergio Galleguillo y LBC y Euge Quevedo, previstas para el martes cancelado, se moverán al lunes 19 de enero , mismo día en que está planeada en agenda la actuación de Damián Córdoba .

Las entradas generales de esta noche suspendida “ podrán utilizarse para ingresar el miércoles 14, jueves 15 o lunes 19 de enero , presentándose directamente con el ticket en el ingreso principal”.

“Las plateas y espacios VIP correspondientes al martes 13 serán válidos únicamente para la jornada del lunes 19 de enero, presentándose directamente en los accesos correspondientes, sin necesidad de realizar gestiones previas”, aclararon desde la comisión de Jesús María.

A su vez advirtieron que “quienes lo deseen podrán solicitar la devolución del importe de las entradas a través del formulario de devolución (clic), disponible en los canales oficiales del Festival".

Festival 58° de Doma y Folklore de Jesús María. (La Voz) Festival de Doma y Folklore de Jesús María. (La Voz)

Entre los destacados artistas y bandas, quedan en la grilla 2026 consagrados como El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Jorge Rojas y Luciano Pereyra, pero hay apertura a la nueva camada encabezada por Maggie Cullen, Nahuel Pennisi y Campedrinos, por ejemplo.

Una revelación del 2026 en Jesús María promete ser Cazzu, la cantante de trap que el año pasado sorprendió con un álbum de fusión de ritmos folclóricos titulado "Latinaje".

Dónde ver online y TV el festival de Jesús María 2026

La Televisión Pública transmite en vivo del Festival de Doma y el Folclore de Jesús María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina”, hasta las 3 de la madrugada.

Además, Jesús María se puede ver y escuchar por Canal 10 de Córdoba (YouTube) y Cadena 3 (YouTube, web y radio).

JESÚS MARÍA 2026: GRILLA DE ARTISTAS, DÍA POR DÍA

-Jueves 8 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.

-Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Destino San Javier, Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda, Lautaro Rojas, DJ Fer Palacios. Espectáculo de campo: La maratón del folklore.

-Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas. Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”.

-Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Luciano Pereyra (press 1) Luciano Pereyra estará el 14 de enero en Jesús María

-Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Martes 13 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.

-Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera. Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”.

-Jueves 15 de enero: Soledad Pastorutti, el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Luca y Chequelo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Soledad Pastorutti conquista a sus millones de fanáticos con renovado estilo y belleza natural (Instagram) Soledad Pastorutti cantará en Jesús María el 15 de enero

-Viernes 16 de enero: El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

-Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.

-Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre

-Lunes 19 de enero - NOCHE AGREGADA: Sergio Galleguillo, LBC y la Euge Quevedo, Damián Córdoba. Entradas a la venta en PaseShow.com.ar.