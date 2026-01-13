Quién es el artista que logró el récord de público en el Festival de Jesús María y nadie más pudo superar

En la historia de 60 años del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, hay noches memorables, pero solo una quedó marcada como un antes y un después .

En enero de 1998, una artista de apenas 17 años que se movía mucho en el escenario y planteaba un folclore , hasta entonces, moderno logró un hito con el mayor fenómeno de convocatoria que haya vivido la localidad de Córdoba y que nadie logró superar.

La protagonista de ese récord es Soledad Pastorutti . Llegaba apadrinada por César Isella, con solo dos discos editados, pero con una popularidad que ya desbordaba. Nadie imaginó que una artista tan joven iba a convocar a más público que figuras consagradas del folklore.

Desde la mañana de ese martes 13 de enero de 1998, hace 28 años , Jesús María se transformó en un hormiguero. Familias enteras llegaron en autos, colectivos y camiones y la cola para ingresar al predio llegó a ocupar unas cinco cuadras bajo temperaturas cercanas a los 30°C.

Ante una multitud imposible de contener, la organización tuvo que tomar una decisión inédita: suspender la jineteada para que entrara más gente, algo que no había ocurrido nunca antes. El anfiteatro, que por entonces tenía capacidad para unas 13 mil personas sentadas, quedó totalmente desbordado.

Según distintas estimaciones, se vendieron entre 33 y 35 mil entradas, a las que se sumaron menores que ingresaron gratis, invitados y acreditaciones. El cálculo policial habló de unas 44 mil personas dentro del predio, un número que jamás volvió a alcanzarse, según La Voz.

La actuación fue precedida por artistas como Los Alonsitos, Facundo Toro, Los Tekis y María Fernanda Juárez. Soledad apareció vestida con bombacha de gaucho, chaleco negro, botas rojas y el histórico poncho listo para revolear.

Interpretó una docena de canciones: destacaron en el repertorio clásicos como "Del norte cordobés", "A Don Ata", "Que nadie sepa mi sufrir" y "Kilómetro 11".

“No puede faltar en mi boca el nombre de Arequito, el pueblo que me vio nacer”, dijo la joven aquella noche.

Cuándo canta la Sole en Jesús María en 2026

Este jueves 15 de enero, el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María vivirá una de sus noches más convocantes en su 60ª edición. La jornada tendrá como gran figura a Soledad, emblema del festival.

Soledad Pastorutti cumple 30 años de carrera este 2026

La noche se completará con las actuaciones de El Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Lucca y Chechelos.