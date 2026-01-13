Jesús María 2026: quiénes cantan hoy, martes 13 de enero, y dónde verlo online

La 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María sigue adelante con su quinta noche este martes 13 de enero y tendrá una mezcla de carnaval, folclore y cuarteto en el escenario del Anfiteatro José Hernández.

Entre los destacados artistas y bandas, aparecen en la grilla 2026 consagrados como El Chaqueño Palavecino, Soledad Pastorutti, Los Manseros Santiagueños y Luciano Pereyra , pero hay apertura a la nueva camada encabezada por Maggie Cullen, Nahuel Pennisi y Campedrinos , por ejemplo.

Por el lado de la cumbia se presentarán este año Los Palmeras, Ke Personajes y La T y la M . Gran participación también tendrá el cuarteto, gracias a La Konga, Q’ Lokura, Los Herrera, Desakt2, LBC y Euge Quevedo.

Festival de Doma y Folklore de Jesús María. (La Voz)

Festival 58° de Doma y Folklore de Jesús María. (La Voz)

Una revelación del 2026 en Jesús María promete ser Cazzu , la cantante de trap que el año pasado sorprendió con un álbum de fusión de ritmos folclóricos titulado "Latinaje".

La Televisión Pública transmite en vivo del Festival de Doma y el Folclore de Jesús María 2026 en el marco del programa “Se siente Argentina” , hasta las 3 de la madrugada.

Además, Jesús María se puede ver y escuchar por Canal 10 de Córdoba (YouTube) y Cadena 3 (YouTube, web y radio).

JESÚS MARÍA 2026: GRILLA DE ARTISTAS, DÍA POR DÍA

-Jueves 8 de enero: CANCELADO POR TORMENTA.

-Viernes 9 de enero: Los Palmeras, Q’ Lokura, Destino San Javier, Los 4 de Córdoba, Ángelo Aranda, Lautaro Rojas, DJ Fer Palacios. Espectáculo de campo: La maratón del folklore.

-Sábado 10 de enero: Abel Pintos, Los Nocheros, Los Herrera, Los Trajinantes, Sant2, Mati Rojas. Espectáculo de campo: “Vientos de chacarera”.

-Domingo 11 de enero: Lázaro Caballero, Christian Herrera, Piko Frank, Lucas Sugo, Campedrinos, Magui Olave. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Luciano Pereyra (press 1) Luciano Pereyra estará el 14 de enero en Jesús María

-Lunes 12 de enero: Los Tekis, La T y la M, Ke Personajes, Diableros Jujeños, Kepianco, Ceibo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Martes 13 de enero: Sergio Galleguillo, LBC y la Euge Quevedo, Juan Fuentes, Carafea y Jessica Benavidez. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

-Miércoles 14 de enero: Luciano Pereyra, La Konga, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y La Callejera. Espectáculo de campo: Escuadra Ecuestre Herencia Criolla “El alma al galope”.

-Jueves 15 de enero: Soledad Pastorutti, el Indio Lucio Rojas, Paquito Ocaño, Los Carabajal, Orellana Luca y Chequelo. Espectáculo de campo: tropillas entabladas.

Soledad Pastorutti conquista a sus millones de fanáticos con renovado estilo y belleza natural (Instagram) Soledad Pastorutti cantará en Jesús María el 15 de enero

-Viernes 16 de enero: El Chaqueño Palavecino, El Loco Amato, Las Voces de Orán, Cabales y Canto 4, Los Alonsitos y Loy Carrizo.

-Sábado 17 de enero: Jorge Rojas, Ahyre, Cazzu, Ulises Bueno, Guitarreros y La Clave Trío.

-Domingo 18 de enero: Los Manseros Santiagueños, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, DesaKta2, Flor Paz y Simón Aguirre.