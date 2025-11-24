El emotivo show de Soledad Pastorutti junto a dos exparticipantes de La Voz Argentina en la Fiesta del Sol

La Sole reunió a Milagros Amud, su finalista, y al sanjuanino Jaime Muñoz en el escenario del estadio del Bicentenario y les dio lugar en su recital ante miles de fanáticos.

Soledad Pastorutti invitó a Milagros Amud y Jaime Muñoz, exparticipantes de La Voz Argentina, a la Fiesta del Sol en San Juan

Como hizo en otras ocasiones, la cantante Soledad Pastorutti invitó a dos participantes de La Voz Argentina al escenario de la Fiesta Nacional del Sol, celebrada en San Juan.

Soledad reunió a los favoritos de La Voz Argentina en San Juan La Sole se presentó el sábado pasado en el famoso festival sanjuanino, realizado en el estadio del Bicentenario, donde mostró un anticipo de lo que será la nueva gira por sus 30 años de trayectoria.

En medio de la euforia del público, la jurado de La Voz dedicó tiempo de su set para dos jóvenes talentos: Milagros Amud, la tanguera finalista de su equipo en el certamen de canto, y Jaime Muñoz, el sanjuanino que integró el grupo de Lali Espósito y sorprendió con sus dotes para la guitarra.

"Miren lo que es esta juventud haciendo nuestra música. Yo ya tengo 45 años. Entre los dos no llegan a mi edad", bromeó Soledad. "Es un placer para todos los que amamos lo nuestro", introdujo a los artistas.

Embed - LA SOLE I SHOW COMPLETO I FIESTA NACIONAL DEL SOL 2025 Entonces, la Sole interpretó junto a Milagros y Jaime una versión especial de "Que nadie sepa mi sufrir", uno de sus mayores clásicos.