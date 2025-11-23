23 de noviembre de 2025 - 21:55

El padre de Jesica Cirio opinó sobre la nueva pareja de su hija: "La tercera es la vencida"

Tras filtrarse una imagen de la pareja, el padre de Jesica Cirio opinó sobre el nuevo noviazgo con Nicolás Trombino, un empresario acusado de una millonaria estafa. Cómo avanza la relación.

El padre de Jesica Cirio opinó sobre la nueva relación de su hija.

El padre de Jesica Cirio opinó sobre la nueva relación de su hija.

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La primera imagen de Jesica Cirio junto a su nuevo novio, Nicolás Trombino, se conoció este fin de semana y confirmó públicamente el romance que la modelo mantiene desde hace algunas semanas. La pareja, que se habría conocido a través de amigos en común, atraviesa un buen momento según trascendió en ámbitos del espectáculo.

Leé además

Elías Piccirillo accedió a la prisión domiciliaria

Elías Piccirillo accedió a la prisión domiciliaria tras un embargo de $500 millones

Por Redacción Policiales
Se robaron la bicicleta de Will de “Stranger Things” en CABA.

Se robaron la bici que Netflix usó para promocionar Stranger Things en Buenos Aires

Por Redacción Espectáculos

Tras la filtración de la foto, el programa El run run del espectáculo (Crónica HD) se comunicó con el padre de la modelo para conocer su opinión sobre esta nueva relación. Durante la entrevista, los conductores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio le consultaron por un patrón que se repite en la vida sentimental de Cirio: sus vínculos con hombres involucrados en causas judiciales.

El papá de Jesica Cirio reaccionó a la nueva relación de la modelo
El papá de Jesica Cirio reaccionó a la nueva relación de la modelo.

El papá de Jesica Cirio reaccionó a la nueva relación de la modelo.

En este caso, Trombino enfrenta una denuncia por una presunta estafa vinculada a evasión impositiva. “¿Qué le dirías a tu hija? Porque no fue un solo matrimonio, estamos hablando de tres situaciones; tres vínculos donde la mayoría de los implicados tienen causas penales”, plantearon los periodistas.

El padre de Cirio evitó polémicas y se limitó a desearle lo mejor: “El consejo que le daría es que se fije dónde va a comenzar una relación y con quién. Uno podría pensar: ‘Bueno, la tercera es la vencida’”. Además, remarcó que confía en la palabra de su hija, quien asegura no haber tenido conocimiento sobre las maniobras ilegales de sus exparejas.

Quién es Nicolás Trombino

A casi diez meses de separarse de Elías Piccirillo —también investigado por estafa— Cirio volvió a apostar al amor. Según la información difundida por Laura Ubfal en Infama (América), Trombino tiene 35 años, vive en Puerto Madero, es padre de un adolescente y trabaja como proveedor de alimentos para el Estado.

Jesico Cirio confirmó su romance con Nicolás Trombino
Jesico Cirio confirmó su romance con Nicolás Trombino.

Jesico Cirio confirmó su romance con Nicolás Trombino.

De acuerdo con la periodista, la relación se encuentra en un excelente momento: “Él es rubio, de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada. Tiene un perfil bajo y es muy trabajador”.

La pareja habría viajado a Punta del Este y, desde entonces, se muestra con mayor naturalidad en eventos públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Según Karina Iavícoli, Cirio incluso recurre a Trombino para pedirle consejos sobre cómo manejar su exposición mediática. “Ella confía mucho en él”, indicó la panelista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

A los 74 años murió una de las figuras de ATAV y referente del teatro argentino.

A los 74 años murió una de las figuras de ATAV y referente del teatro argentino

Por Redacción Espectáculos
una sesion de rock y filosofia: psicopata en el sol se prepara para presentar su primer album

Una sesión de rock y filosofía: Psicópata en el Sol se prepara para presentar su primer álbum

Por Daniel Arias Fuenzalida
Caballeros de la quema se presenta en el Arena Maipú.

Iván Noble y el regreso de Caballeros: "Nos prometimos hacer un disco por el que pudiéramos dar la cara"

Por Carina Bruzzone
El cuco de cristal, serie española de Netflix.

Crítica de El cuco de cristal: la serie española de Netflix que destaca por su misterio y sus grandes actuaciones

Por Fernando G. Toledo