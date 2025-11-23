El padre de Jesica Cirio opinó sobre la nueva pareja de su hija: "La tercera es la vencida"

La primera imagen de Jesica Cirio junto a su nuevo novio, Nicolás Trombino , se conoció este fin de semana y confirmó públicamente el romance que la modelo mantiene desde hace algunas semanas. La pareja , que se habría conocido a través de amigos en común, atraviesa un buen momento según trascendió en ámbitos del espectáculo.

Tras la filtración de la foto, el programa El run run del espectáculo (Crónica HD) se comunicó con el padre de la modelo para conocer su opinión sobre esta nueva relación. Durante la entrevista, los conductores Lío Pecoraro y Fernando Piaggio le consultaron por un patrón que se repite en la vida sentimental de Cirio: sus vínculos con hombres involucrados en causas judiciales .

En este caso, Trombino enfrenta una denuncia por una presunta estafa vinculada a evasión impositiva . “¿Qué le dirías a tu hija? Porque no fue un solo matrimonio, estamos hablando de tres situaciones; tres vínculos donde la mayoría de los implicados tienen causas penales ”, plantearon los periodistas.

El padre de Cirio evitó polémicas y se limitó a desearle lo mejor: “ El consejo que le daría es que se fije dónde va a comenzar una relación y con quién . Uno podría pensar: ‘Bueno, la tercera es la vencida’ ”. Además, remarcó que confía en la palabra de su hija, quien asegura no haber tenido conocimiento sobre las maniobras ilegales de sus exparejas.

A casi diez meses de separarse de Elías Piccirillo —también investigado por estafa— Cirio volvió a apostar al amor. Según la información difundida por Laura Ubfal en Infama (América), Trombino tiene 35 años, vive en Puerto Madero, es padre de un adolescente y trabaja como proveedor de alimentos para el Estado.

De acuerdo con la periodista, la relación se encuentra en un excelente momento: “Él es rubio, de ojos claros, muy fachero. Ella está muy enamorada. Tiene un perfil bajo y es muy trabajador”.

La pareja habría viajado a Punta del Este y, desde entonces, se muestra con mayor naturalidad en eventos públicos en la Ciudad de Buenos Aires. Según Karina Iavícoli, Cirio incluso recurre a Trombino para pedirle consejos sobre cómo manejar su exposición mediática. “Ella confía mucho en él”, indicó la panelista.