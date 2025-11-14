Elías Piccirillo accedió a la prisión domiciliaria tras un embargo de $500 millones

El ex empresario Elías Piccirillo iniciará este viernes la prisión domiciliaria , ya que está procesado por plantarle droga y un arma a Francisco Hauque, un empresario al que le debía dinero, y para acceder al beneficio debió afrontar un embargo multimillonario.

Según el informe al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, el ex marido de Jésica Cirio otorgó inmuebles por $500 millones y el embargo fue aceptado : “A tal fin, líbrense los oficios correspondientes, a efectos de proceder a anotar el embargo para responder a la caución real fijada”.

Tal como indicaron representantes judiciales, dieron lugar a la medida admitida el pasado 7 de noviembre, “a efectos de materializar en el día de la fecha la prisión domiciliaria de Elías David Piccirillo ”.

Asimismo, Noticias Argentinas pudo acceder al escrito del Juzgado Correccional Federal N°11, a cargo del juez Sebastián Norberto Casanello, en donde le notificó al Complejo Penitenciario Federal I del Servicio Penitenciario Federal que “ en el día de la fecha, se resolvió hacer efectiva la prisión domiciliaria de Elías David Piccirillo”.

En el escrito, se solicitó “que tenga a bien notificarle lo resuelto ‘en forma urgente’ al interno”, al tiempo en que se indicó que en “el día de la fecha, traslade al interno al domicilio ubicado en la calle Serrano, Banfield donde cumplirá la detención domiciliaria”. Asimismo, se informó que “el acta compromisoria tendrá como garante a Matías Piccirillo”, hermano del acusado.

“Le aclaro que el traslado del nombrado deberá llevarse a cabo, sin excepción alguna, y aún no teniendo colocado el dispositivo electrónico de vigilancia, que podrá ser ubicado posteriormente”, concluyó el escrito.

Piccirillo, que se encontraba detenido con prisión preventiva, había padecido “un trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso” a raíz del “encierro”, el cual generaba “un riesgo cierto y progresivo para su integridad psíquica”, sostiene el escrito.

Además, el fallo resaltó que “no hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación”, por lo que resulta “viable” que el acusado acceda a la domiciliaria en la localidad bonaerense de Banfield.

A su vez, se precisó que el análisis de un perito determinó “una actitud de sumisión y derrota” marcado por un “llanto espontáneo” y “un pensamiento monopolizado por la desesperanza y la impotencia”.

En este sentido, se concluyó que la prisión domiciliaria “satisface los fines del proceso y evita el agravamiento de una patología psíquica”. El ex empresario está sindicado de los delitos de “secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma”.