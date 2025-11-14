Condenaron a 22 años y medio de prisión a dos motochorros que mataron a un feriante tras un intento de robo

Condenaron a los dos acusados de haber participado del robo frustrado de una camioneta 4x4 que terminó con la muerte del feriante Daniel Leandro Chincha (33) , quien fue asesinado en julio 2024, en la puerta de su casa, en Guaymallén.

De Vido fue trasladado a la cárcel de Ezeiza luego de estar en Comodoro Py

Este mediodía la jueza Carmen Magro les impuso la pena de 22 años y 6 meses de cárcel a Franco “Poroto” Bairac Farías (31) y Raúl “Raulito” Rosas Videla (34) , por la muerte de Chincha.

La magistrada homologó así un acuerdo entre el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello y la los defensores de los motochorros, quienes establecieron la pena por e l delito de homicidio en ocasión de robo.

Bairac Farías y Rosas Videla se declararon autores del asesinato por el cual, inicialmente, habían sido imputados por homicidio criminis causa: según la acusación realizada por el Ministerio Público Fiscal, Rosas Videla era el sujeto que conducía la moto que se utilizó en el crimen, en tanto que Bairac Farías fue quien disparó el arma homicida.

Chincha fue asesinado el jueves 18 de julio de 2024, pasadas las 20.15, en la puerta de su casa ubicada en la manzana “H”, del barrio Santa María, en Los Corralitos, Guaymallén.

Tras la muerte de hombre que trabajaba en la Feria de Guaymallén, el fiscal Pirrello, ordenó distintas medidas en el lugar del hecho, donde la Policía tomó testimonios a algunos de los parientes de la víctima que fueron a socorrerlo tras escuchar los disparos.

El hombre había ido a buscar a su mujer a Los Corralitos y volvió a su hogar, a bordo de una camioneta Toyota Hilux junto su pareja. Luego se bajó del vehículo para abrir el portón y entrarlo. En ese momento fue abordado por dos sujetos encapuchados y armados que se movilizaban en una moto. Una sobrina del joven, que estaba ayudando a abrir el portón, también fue amenazada.

Chincha intentó evitar el robo de su camioneta y los sujetos, sin decirle nada, le dispararon a quemarropa en el pecho con un arma 9 milímetros para luego desaparecer del lugar sin haber logrado el robo.

Tras una alerta al 911, personal policial arribó al lugar del ataque. Chincha fue trasladado al microhospital de Puente de Hierro, donde los médicos solamente pudieron constatar la muerte del hombre producto de una herida de arma de fuego en el lateral izquierdo del tórax, con orificio de entrada y salida en el dorsal derecho.

El 23 de julio de año pasado, Rosas Videla fue detenido por la Policía tras la larga persecución que comenzó por la madrugada en Ciudad y terminó en Los Corralitos, Guaymallén.

Un dato permitió saber que “Raulito” se encontraba en un local de comidas rápidas de Ciudad. Los uniformados llegaron al lugar pero el sospechoso se dio cuenta y abordó un taxi, que partió hacia Guaymallén y fue detenido en Los Corralitos. El conductor, alias “Poroto”, también quedó detenido por contar con antecedentes penales, incluyendo robo agravado y lesiones dolosas. “Raulito” fue identificado y llevado a una comisaría de Maipú.

En tanto que tres días antes, el 20 de julio, efectivos de la División Homicidios realizaron dos allanamientos. En el primero, en el barrio Grilli Sur, se secuestró una motocicleta Zanella 150cc utilizada en el crimen y se detuvo un sujeto de 43 años, quien poseía un pedido de captura solicitado por la Oficina Fiscal 18 el 7 de septiembre de 2023.

Luego, en el barrio Grilli Norte, se detuvo a Franco Manuel Bairac Farías y se secuestraron prendas de vestir y teléfonos celulares.