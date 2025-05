Elías Piccirillo habló desde su celda en el penal de Ezeiza: "Estoy viviendo una pesadilla"

Elías Piccirillo , ex pareja de Jésica Cirio , rompió el silencio desde su celda en el Complejo Penitenciario de Ezeiza , donde permanece detenido desde enero, acusado de liderar un operativo ilegal en el que se habrían plantado drogas y un arma en el domicilio de Francisco Hauque. En declaraciones televisivas, afirmó: “Estoy viviendo una pesadilla. Nunca me imaginé estar en una situación así” .

Durante una entrevista emitida por A24, el empresario expresó su angustia y pidió “no incorporar condimentos que lo hagan más atractivo”. También aseguró: “Estoy privado de mi libertad siendo ajeno e inocente. Me invito a declarar” , en alusión a su voluntad de colaborar con la causa.

Sobre su vínculo con Cirio, Piccirillo confirmó que habían considerado realizar un tratamiento de fertilización asistida: “Era un plan en común que habíamos planteado. Pero es un tema familiar, les pido que no digan cosas que no son”, dijo, evitando mencionar directamente a Insaurralde, con quien Cirio tiene una hija. “Jamás me expresaría mal de él”, agregó.