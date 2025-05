El mal momento de Jésica Cirio: vende su ropa usada y la de su exmarido, Elías Piccirillo

Jésica Cirio atraviesa días de bajo perfil tras su separación de Elías Piccirillo y el escándalo judicial que involucra a su exmarido, actualmente detenido. En medio del silencio mediático, la conductora tomó una decisión que no pasó desapercibida: comenzó a vender ropa de lujo en una feria ubicada en Nordelta , donde incluso se ofrecen prendas que habrían pertenecido a Piccirillo.

Embed - ¿SE TERMINÓ LA LUJOSA VIDA DE JÉSICA CIRIO? Vende su ropa tras sus tormentosos romances

Fuertes críticas a Jésica Cirio por vender su ropa usada

Uno de los que opinó al respecto fue el diseñador Roberto Piazza, quien no ocultó su molestia con la modelo. “De la Cirio se puede esperar cualquier cosa, no tiene los patitos en fila, no le llega el agua al tanque”, lanzó sin rodeos.