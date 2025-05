Ricardo Darín criticó con ironía las nuevas medidas del Gobierno sobre los "dólares abajo del colchón"

El actor Ricardo Darín fue protagonista anoche durante la emisión del programa La Noche de Mirtha Legrand, donde lanzó fuertes críticas al Gobierno nacional, en especial al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, por sus recientes declaraciones en torno a los “dólares guardados en colchones”.

Invitado a la tradicional “mesaza” del sábado por la noche, el reconocido actor, protagonista de la serie El Eternauta, se refirió con una mezcla de sarcasmo y preocupación al contexto político y social que atraviesa el país.

“Fantástico, lo veo muy bien”, respondió con ironía al ser consultado por Mirtha sobre su visión del país. Pero rápidamente adoptó un tono más crítico: “Ahora que están sacando los dólares de los colchones… el tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados”, lanzó entre risas, en referencia al llamado del Gobierno a que los ciudadanos inyecten sus ahorros en la economía.

La frase encendió las redes, pero Darín fue más allá y expresó con seriedad su desconcierto por las medidas oficiales: “No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando”, afirmó.

Además, durante la entrevista, el actor se refirió con humor a la reciente polémica con su colega Julio Chávez, quien había hecho comentarios sobre él. " Me adora, me adora", dijo entre risas. "No pasó nada. ¿Querés que pidamos un aplauso para Julio?", bromeó con Mirtha, buscando cerrar el tema con elegancia.