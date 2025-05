Cómo fue la crítica del The New York Times a la serie de El Eternauta: ''No está mal, pero...''

Mike Hale, periodista del The New York Times analizó la adaptación de Netflix, estrenada el 30 de abril y dirigida por Bruno Stagnaro. Según Hale, la serie no está mal, pero deja claro que primero debería leerse la obra original escrita por Héctor Germán Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López, publicada como historieta en 1957 en Argentina.