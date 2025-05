Crítica de El Eternauta: una serie que hace historia y que va más allá de la fidelidad a la historieta

La serie de Netflix El Eternauta no aparece de la nada, como una invasión que de pronto perfora la atmósfera de la tierra. No: hay una historia detrás, una larga historia que acompañó a la que probablemente sea la más importante historieta argentina, hasta este momento en que se hace realidad su traducción audiovisual . “ Traducción ” es una palabra apropiada para entender lo que ha hecho el director Bruno Stagnaro (Pizza, birra faso, Okupas) con esta versión en serie de El Eternauta : una adaptación que jamás podía ser exacta, una adaptación que cambia momentos históricos, lugares, nombres, edades, pero que aun así es fiel a los objetivos originales.

La historia nos permite asistir al crecimiento progresivo de la madurez del personaje central y de la develación no sólo de lo que está pasando con el mundo, sino con el personaje central, al que vemos evolucionar en sus acciones, pero también en el descubrimiento de sí mismo.

Por eso, lo notaremos, el Juan Salvo de las primeras escenas se parece poco al del último capítulo. Y no porque se autoimponga ese crecimiento, ese cambio, sino porque es arrastrado a él. Encarna, así, lo que les sucede a todos (aunque él, se anticipa, cuenta con algo más de los que otros carecen y va más allá de que sea un veterano de Malvinas). Por eso lo que vaya a pasar va a depender de todos, aunque en ese todos, de pronto, aparezcan los enemigos. Al propio Salvo le constará entenderlo, pero es el mundo (devastado, apocalíptico, "dado vuelta", como dice Favalli) es el que se lo va a hacer entender.

¿Es El Eternauta una serie perfecta? No. De hecho, tal vez haya que ser pacientes en los primeros tres episodios, no porque sean lentos ni aburridos, sino porque allí la historia va sucediendo en “modo comprensión” y es a partir del cuarto episodio cuando todo estalla y consigue su mejor nivel. También hay que decir que muchos quedarán con ansias de más, ya que la historia se extiende a la ya anunciada segunda temporada.

El Eternauta ya era una de las obras literarias fundamentales de la Argentina, una pieza cargada de simbolismos sobre temas como la solidaridad, la tiranía, la mezquindad y la supervivencia. Pero ahora, con esta serie, ha dado un paso más allá. Es una historia que, a los gritos, nos ilumina (como una luz en el cielo) cuestiones del presente que vivimos. Y eso no es poca cosa.

Embed - Los "Manos"

Posdata sonora:

La banda sonora de la película es una maravilla. No hablamos de las canciones clásicas del rock inicial de la argentina (Manal, La Pesada del Rock and Roll, El Reloj), que suenan como una gustada de los realizadores en El Eternauta. Nos referimos a la partitura original, que está compuesta por Federico Jusid. Este músico es hijo de un recordado director de cine, Juan José Jusid (que dirigió películas tan distintas como Asesinato en el Senado de la Nación y Papá es un ídolo). Atención con ese nombre: no nos extrañe que en cualquier momento lo veamos levantar un Oscar. Quedan avisados.