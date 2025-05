El Eternauta de Netflix conquista el mundo y se posiciona como una de las series más vistas

El furor por El Eternauta está a flor de piel y quienes se dedican a la comunicación institucional y digital lo saben muy bien. Uno de los primeros –si no el primero- en explotar la curiosidad y la emotividad que las audiencias están experimentando por la serie de Darín es el propio Netflix : A las pocas horas de su estreno, desde la cuenta de X (ex Twitter) @ chenetflix compartieron el fragmento de la partida de truco entre Juan Salvo y sus amigos.

Embed De Argentina para el mundo, papá. pic.twitter.com/ys3K5WnO6D — CheNetflix (@CheNetflix) May 2, 2025

Según publicó este viernes el portal inglés MailOnline, “The Eternaut” es el cuarto programa más visto en todo el Reino Unido y cita a otras publicaciones británicas que no paran de tirarle flores como una historia pos apocalíptica plagada de giros y que apuesta a la resiliencia e ingenio humano. En dichas reseñas, una y otra vez aparece la frase “Nadie se salva solo”.

Uno de los sitios de dicho país que elogia a El Eternauta es metro.co.uk, que menciona la alta calificación que le brinda la crítica y la recepción entusiasta de los espectadores. Otro portal, screenrant.com, asegura que la producción “crea un misterio cautivador que se ve reforzado por sus personajes”, además de darle un puntaje de 8.6 de 10.

Embed

El portal de series y videojuegos Polygon afirmó que "Es una historia de ciencia ficción realista y tensa con un diseño de producción genial, un misterio cautivador y un enfoque en la resiliencia y el ingenio humanos". En tanto, puntúa favorablemente la elección de Netflix del contenido para financiar y asegura que estas producciones son las que le reportan grandes beneficios, a diferencia de muchas similares de habla inglesa.

collider.com define a la serie como un “escalofriante thriller de ciencia ficción” que pone al lado de otras creaciones como The Last of Us, Fallout y Silo. Este portal le da a la tira argentina una calificación de 7 sobre 10 y recomienda verla tanto por el despliegue técnico, como por los giros argumentales y las actuaciones de los protagonistas.

Hideo Kojima elogió El Eternauta

El célebre diseñador y director de videojuegos, Hideo Kojima, mostró en las redes sociales su satisfacción tras ver El Eternauta. Kojima, exvicepresidente de Konami, aseguró que la producción argentina "Es realmente buena".

Embed I binge watched 3 episodes of “The Eternaut.” This is really good pic.twitter.com/ftGSjCJjjK — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) May 2, 2025

“Vi tres episodios de El Eternauta. Es realmente buena”, posteó el japonés y subió la foto del póster en distintos idiomas.