A punto de estrenar "El Eternauta", Ricardo Darín dio detalles de por qué esta serie lo llevó al límite

En diálogo con La Nación, Darín reconoció que el rodaje fue tan agotador que lo comparó con haber filmado “cuatro películas seguidas”. El comentario vino a propósito de una analogía con Robert De Niro, quien había dicho que "Día cero" —su primera serie como protagonista— le resultó tan intensa como rodar tres largometrajes consecutivos. “Entiendo lo que pudo haber dicho De Niro, pero yo vi 'Día cero' y no se parece en nada a 'El Eternauta', sobre todo en cuanto a la exigencia física”, afirmó Darín. “De Niro es un hombre grande y me queda claro lo que debe haber significado para él ese proyecto, porque está casi todo el tiempo en pantalla. Él está muy bien en la serie, pero físicamente no hay comparación”.

Pero el impacto no fue solo emocional. También hubo momentos de colapso físico literal. Darín reveló que tiene rotos los ligamentos de la pierna derecha, una condición que normalmente mantiene bajo control, pero que durante la filmación se le volvió en contra en varias ocasiones. “Tuve colapsos. Yo tengo cortados los ligamentos de la pierna derecha y lo llevo bien. Pero hay cosas que puedo hacer y cosas que no. Si yo quiero girar la pierna con el pie apoyado, lo más probable es que me salte la rodilla porque los ligamentos cruzados son precisamente el freno de esa rodilla. Un par de veces me olvidé de eso en el fragor de la batalla. Y olvidarse significa estar 10 minutos en el suelo. Una vez todo el mundo se pegó un c… bárbaro porque pensaron que me había dado un infarto. Pero era la rodilla. También fue muy incómodo el tema del vestuario".