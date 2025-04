El Eternauta: el influjo de una obra maestra que llega a Netflix

Fuera de ilustres excepciones, la ciencia ficción no ha sido el género en el que hayan descollado los creadores argentinos de diversas artes. Y, sin embargo, El Eternauta aparece como un faro en el universo narrativo y poético argentino. Me tomo el trabajo de subrayar el último de los adjetivos en la frase precedente: “poético”. Y es que el acierto mayor de Héctor G. Oesterheld, el autor de la historia (a la que acompañaron con maestría visual Solano López, Alberto Breccia y ahora Bruno Stagnaro en lo audiovisual para la serie de Netflix) es trazar una obra en la que no sólo los símbolos, sino las metáforas tienen un enorme peso específico.