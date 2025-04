"El Eternauta” en Netflix: Ricardo Darín reveló qué tanta política tendrá la serie

Ricardo Darín, a pocos días del estreno de El Eternauta: "Actuar en estas condiciones no es fácil"

"La serie, a partir del trabajo de Bruno y el equipo de guionistas, trata deliberadamente de no poner los pies en esa pileta. Porque estamos buscando amigos y no enemigos ", explicó el actor en diálogo con Clarín.

Consultado sobre su relación con las redes sociales y expresar su postura política , Darín contó que tiene una por elección y otra porque "me metió mi hija". Su uso es limitado: "Lo que trato de hacer es un mini servicio de apoyo a causas necesarias ", dice, aunque también advierte sobre el clima que se vive: "Es un momento muy extraño para evaluar qué se dice y por qué se dice, para tratar de evitar que automáticamente te ubiquen en un grupo o en el otro. Está todo demasiado…".

"¿En carne viva?", le pregunta el periodista. "En carne viva...", responde Darín. "Hay mucha gente enojada, sin capacidad de amortiguación para una opinión distinta. No termino de decodificar exactamente este momento. Es un momento bisagra, en donde venimos de una zona, estamos pasando por otra y no sé hacia dónde estamos yendo. Pero no sólo sucede en la Argentina...".