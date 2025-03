El tráiler de "El Eternauta" en Netflix promete más acción que crítica social: cuándo se estrena

A juzgar por lo visto en el tráiler, en la nueva serie apuntan más al concepto posapocalíptico, el terror, la invasión alienígena y la ciencia ficción en la sintonía de "The Last of Us", con un notable presupuesto de producción, sin tanto énfasis en la crítica política y social anclada al país. Además, ya hay un cambio en la motivación de Salvo: el personaje dice que sale a buscar a su hija.