Ricardo Darín destrozó a Julio Chávez luego de sus comentarios: "Está fuera de control"

Luego aclaró que no tienen trato alguno: “No lo conozco. Solo trabajamos juntos en una telenovela cuando éramos chicos. A mí me echaron por mal actor, y él comenzó una carrera increíble. Yo soy un pésimo jugador social, otro tipo de jugador.” Sus palabras, aunque parecían elogiosas, dejaban un matiz ambiguo que no pasó desapercibido.

— infobae (@infobae) May 4, 2025

La respuesta de Ricardo Darín

Ricardo Darín, desde el móvil de Intrusos, decidió responder: “Trato de no meterme demasiado, pero esto está un poquito fuera de control. Es mucho.” Luego agregó: “Yo no tengo ningún dime ni direte con él, solo hablo maravillas. Escuché lo que dijo y tiene un tufillo a cierta ironía. Pero tampoco se lo puede acusar de despectivo, parece un halago.” Aunque negó sentirse ofendido, aclaró: “Es raro que diga 'no lo conozco'. Yo lo conozco hace 50 años, me acuerdo bien de él.”