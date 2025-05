Mora Fisz, la actriz revelación de "El Eternauta": interpreta a Clara, la hija del personaje de Ricardo Darín

Hay artistas que tienen algo en la mirada, una especie de convicción silenciosa que no necesita explicarse. Mora Fisz es una de esas. Nació con el impulso de crear y desde muy chica se paró frente a esa certeza con decisión: tomó clases de comedia musical, se metió en castings, se formó como si el arte fuera una misión. “Es algo que yo siempre quise hacer y por suerte tengo un equipo que confía en mí”, dijo en una entrevista con Clarín , con una sonrisa imperturbable y unos ojos misteriosos a los que Bruno Stagnaro, director de " El Eternauta ", supo sacarles provecho.

Mora pone el cuerpo a una hija desaparecida, un personaje cargado de silencios y misterios. “Hubo varios desafíos. Clara aparece al principio y al final de la historia, entonces no tiene tanto desarrollo en pantalla. Eso me llevó a trabajar mucho internamente, pensar qué le pasó durante todo ese tiempo, y cómo reflejar eso cuando reaparece un poco rara”, explica, sin spoilear demasiado.

“[La posibilidad de hacer el casting] me llegó en enero de 2023, justo cuando estaba de vacaciones en Europa con una amiga. Mi representante me mandó la propuesta de 'El Eternauta' por mail. Estaba del otro lado del mundo, con una amiga que nunca había hecho un casting, pero aun así me ayudó a grabarlo. Eran dos escenas, las hicimos como pudimos y las mandé. Un mes después recibí novedades y ahí arrancó todo el proceso”, recuerda. Ese fue el primer paso hacia meses intensos de rodaje ese mismo año, con escenas que en pantalla duran apenas minutos, pero que dejaron marcas.