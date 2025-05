Despido y escándalo en Crónica TV: detalles de la polémica salida de Guido Moranzoni tras ser acusado de robo

“Sí, hay una operación. No me quedé con ningún peso de nadie. Jamás lo haría. No sé por qué me están haciendo esto… En realidad sí lo sé, son las reglas del juego”, expresó. Afirmó que no iniciaría acciones legales, pero sí explicaría públicamente los hechos. Sobre la reacción de Crónica, dijo: “Me sorprendió la actitud del canal, pero me chupa un hue***. Ellos seguirán con lo que tienen que hacer y yo seguiré con mi vida”.

La decisión de Crónica

Crónica TV prescindió del conductor sin ofrecer explicaciones detalladas al aire. Fuentes internas del canal aseguraron que existían documentos sobre los movimientos de dinero, y aunque oficialmente se mencionó que el contrato de Moranzoni vencía en junio, todo indica que la denuncia precipitó su salida.

Pablo Montagna aportó que no se renovó el contrato porque el canal “no puede más de lo que puede”, y que Moranzoni tendría otras ofertas que Crónica no podía igualar. Sin embargo, este encuadre contractual contrasta con la versión de una desvinculación forzada tras el escándalo.

Frente a la tensión instalada, Griselda Franco sostuvo sus declaraciones y afirmó que no formalizó la denuncia porque aún no logra procesar lo ocurrido. Aseguró que solo recibió una caja del medicamento prometido. La situación dejó un clima de incertidumbre en el canal, donde Moranzoni ocupaba un espacio clave. Por ahora, no se confirmó quién lo reemplazará ni cómo se reorganizará la grilla.