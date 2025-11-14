Juicio por Cecilia Strzyzowski: el jurado no llegó a un acuerdo y el veredicto se conocerá este sábado

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski este viernes entró en su etapa final tras 13 jornadas de debate. A pesar de esto, el veredicto para los siete acusados por el crimen de la joven, desaparecida en 2023, aún no se dictó.
El defensor de Emerenciano Sena confirmó que el veredicto se conocerá mañana a las 8
El jurado no alcanzó a un acuerdo, por lo que se dictó un cuarto intermedio hasta mañana. El principal imputado es César Sena, señalado como el presunto autor del crimen, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están acusados como partícipes primarios.
Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, informó a la Agencia Noticias Argentinas que “no llegaron a un acuerdo. Creo que hay una interna entre ellos”. El letrado consignó que su cliente y los demás imputados están todos “ansiosos al igual que la comunidad” para que se realice la lectura del veredicto.
Respecto a la decisión del jurado, Osuna manifestó: “Creo que si miran la prueba tienen que declararlo no culpable a Emerenciano”
La resolución que se esperaba para este viernes antes de las 20 horas, pero se postergó y el tribunal retomará la deliberación para este sábado a las 8:00 de la mañana.
En caso de que el jurado tampoco logre un acuerdo mañana, la jueza Dolly Fernández dispuso que los miembros sean dispensados hasta el lunes, completando así el plazo máximo de once jornadas de debate que se tuvieron en cuenta.
La magistrada, al inicio de la jornada, dió a la posibilidad a los imputados de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal y el jurado, derecho que algunos ejercieron y otros se abstuvieron de utilizar.