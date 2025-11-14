14 de noviembre de 2025 - 20:43

Juicio por Cecilia Strzyzowski: el jurado no llegó a un acuerdo y el veredicto se conocerá este sábado

El defensor de Emerenciano Sena confirmó que el veredicto se conocerá mañana a las 8

El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se dará a conocer mañana.&nbsp; &nbsp;

El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se dará a conocer mañana. 

 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski este viernes entró en su etapa final tras 13 jornadas de debate. A pesar de esto, el veredicto para los siete acusados por el crimen de la joven, desaparecida en 2023, aún no se dictó.

Leé además

Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron asesinadas en Florencia Varela.

Es oficial: la Justicia federal investigará el triple femicidio de Florencio Varela y la trama narco

Por Redacción Policiales
Débora viajó a Necochea para “limar asperezas” con su pareja; los investigadores hallaron su carpa con manchas de sangre a tres kilómetros del cuerpo.

Quién es Ángel Gutiérrez, el acusado por el femicidio de Débora Bulacio tras una pelea en un camping

Por Redacción Policiales

El jurado no alcanzó a un acuerdo, por lo que se dictó un cuarto intermedio hasta mañana. El principal imputado es César Sena, señalado como el presunto autor del crimen, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están acusados como partícipes primarios.

El veredicto podría conocerse este sábado

Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, informó a la Agencia Noticias Argentinas que “no llegaron a un acuerdo. Creo que hay una interna entre ellos”. El letrado consignó que su cliente y los demás imputados están todos “ansiosos al igual que la comunidad” para que se realice la lectura del veredicto.

Respecto a la decisión del jurado, Osuna manifestó: “Creo que si miran la prueba tienen que declararlo no culpable a Emerenciano”

La resolución que se esperaba para este viernes antes de las 20 horas, pero se postergó y el tribunal retomará la deliberación para este sábado a las 8:00 de la mañana.

En caso de que el jurado tampoco logre un acuerdo mañana, la jueza Dolly Fernández dispuso que los miembros sean dispensados hasta el lunes, completando así el plazo máximo de once jornadas de debate que se tuvieron en cuenta.

La magistrada, al inicio de la jornada, dió a la posibilidad a los imputados de pronunciar sus últimas palabras ante el Tribunal y el jurado, derecho que algunos ejercieron y otros se abstuvieron de utilizar.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

femicidio de cecilia strzyzowski: emerenciano dio sus ultimas palabras antes del veredicto pero cesar no

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: Emerenciano dio sus últimas palabras antes del veredicto pero César no

Por Redacción Policiales
Revelan cómo el clan Sena hizo desaparecer el cuerpo de Cecilia Strzyzowski

Los detalles aberrantes de cómo el clan Sena hizo desaparecer el cuerpo de Cecilia Strzyzowski

Por Redacción Policiales
El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se dará a conocer mañana.   

Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: ordenaron detener a un abogado del clan Sena por amenazar a un perito

Por Redacción Policiales
Elías Piccirillo accedió a la prisión domiciliaria

Elías Piccirillo accedió a la prisión domiciliaria tras un embargo de $500 millones

Por Redacción Policiales