Juicio por Cecilia Strzyzowski: el jurado no llegó a un acuerdo y el veredicto se conocerá este sábado

El defensor de Emerenciano Sena confirmó que el veredicto se conocerá mañana a las 8

El veredicto por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, se dará a conocer mañana.

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski este viernes entró en su etapa final tras 13 jornadas de debate. A pesar de esto, el veredicto para los siete acusados por el crimen de la joven, desaparecida en 2023, aún no se dictó.

El jurado no alcanzó a un acuerdo, por lo que se dictó un cuarto intermedio hasta mañana. El principal imputado es César Sena, señalado como el presunto autor del crimen, mientras que sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, están acusados como partícipes primarios.

El veredicto podría conocerse este sábado Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, informó a la Agencia Noticias Argentinas que “no llegaron a un acuerdo. Creo que hay una interna entre ellos”. El letrado consignó que su cliente y los demás imputados están todos “ansiosos al igual que la comunidad” para que se realice la lectura del veredicto.

Respecto a la decisión del jurado, Osuna manifestó: “Creo que si miran la prueba tienen que declararlo no culpable a Emerenciano”

La resolución que se esperaba para este viernes antes de las 20 horas, pero se postergó y el tribunal retomará la deliberación para este sábado a las 8:00 de la mañana.