Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: ordenaron detener a un abogado del clan Sena por amenazar a un perito.

La Justicia ordenó la detención de Nicolás Boniardi Cabra , uno de los abogados que integra el equipo defensor de Emerenciano Sena , tras amenazar a un perito judicial durante el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski .

Boniardi quien trabaja junto al abogado Ricardo Osuna , ya había sido protagonista de un episodio polémico la semana pasada, cuando fue expulsado de la sala de audiencias luego de ser sorprendido por la Policía filmando con su celular a los postulantes para integrar el jurado popular , una práctica prohibida.

El letrado fue detenido preventivamente y se le secuestró el teléfono que quedó bajo resguardo de los peritos judiciales.

El conflicto escaló ayer, cuando Boniardi fue convocado por el Gabinete Científico del Poder Judicial para que entregara voluntariamente la clave de su teléfono celular . Sin embargo, al llegar al lugar se negó a colaborar y amenazó con agredir físicamente al perito que lo entrevistaba .

La situación generó una fuerte discusión dentro del establecimiento, por lo que el abogado fue conminado a retirarse del edificio .

Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña, todos imputados por homicidio agravado en la causa de Cecilia Strzyzowski.

Este viernes, durante una nueva audiencia del juicio, la fiscal Roxana Soto solicitó formalmente su detención, medida que fue avalada por el tribunal. Hasta el momento, Boniardi se encuentra prófugo y no fue localizado por la Policía.

El juicio al Clan Sena

El caso se encuentra en pleno juicio oral en los tribunales de Resistencia, con César Sena acusado de homicidio triplemente calificado por el vínculo, femicidio y alevosía, y sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, imputados como coautores.