3 de noviembre de 2025 - 13:57

Las impactantes revelaciones de la expareja de Cecilia Strzyzowski sobre César Cena: "Vi pasar la vida delante de mis ojitos"

El joven declaró en el juicio como testigo, reveló un episodio de violencia un mes antes del crimen y dijo que tras el femicidio, Sena se hizo pasar por ella.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En una nueva jornada del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, su exnovio declaró ante el tribunal y relató un episodio de violencia física que hizo César Sena, un mes antes del crimen que conmocionó al país en junio de 2023.

Durante varias horas, el joven presentó chats y conversaciones que mantuvo con la víctima en los días previos a su desaparición, así como mensajes posteriores al femicidio, que demostrarían que Sena se hizo pasar por Cecilia para simular que seguía con vida.

La agresión de César Sena antes del femicidio: "Vi pasar la vida delante de mis ojitos"

Según el testimonio, Cecilia le había contado que a comienzos de mayo de 2023 tuvo una fuerte discusión con César Sena dentro de la camioneta familiar y al intentar bajarse, fue agredida.

Me hizo la guillotina, me lastimó. Vi pasar la vida delante de mis ojitos. Nunca se había puesto violento así conmigo”, le escribió la joven a su ex pareja en un mensaje que fue incorporado al expediente.

El testigo también declaró que Cecilia tenía miedo de Marcela Acuña, madre de César y esposa de Emerenciano Sena, ambos imputados como coautores del crimen.

Marcela Acuña, César Sena y Emerenciano Sena, a juicio por el femicidio de Cecilia. / Foto: Clarín

Además, el joven confirmó que estaba al tanto del supuesto viaje a Ushuaia que Cecilia y César planeaban realizar. Sin embargo, reveló un dato clave: el 2 de junio, día en que los fiscales sostienen que la joven ya había sido asesinada, recibió un mensaje desde el celular de ella diciendo que ya estaban en Tierra del Fuego.

El juicio al Clan Sena

El caso se encuentra en pleno juicio oral en los tribunales de Resistencia, con César Sena acusado de homicidio triplemente calificado por el vínculo, femicidio y alevosía, y sus padres, Marcela Acuña y Emerenciano Sena, imputados como coautores.

