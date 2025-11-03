3 de noviembre de 2025 - 13:12

Detenida en su casa: imputaron a la mujer de 82 años que atropelló y mató al chico de 13 en el Parque

La conductora María Amelia Albina Molina (82) fue acusada formalmente en la Justicia por la muerte de Fausto Morcos García y las heridas graves que sufrió su amigo, Julián Guzzo, cuando cruzaban por Boulogne Sur Mer.

Atropello en el parque San Martín: murió un chico de 13 años y su amigo resultó gravemente herido

Atropello en el parque San Martín: murió un chico de 13 años y su amigo resultó gravemente herido

Foto:

Ministerio de Seguridad
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Justicia imputó este lunes a la mujer de 82 años que el sábado pasado atropelló y mató con su automóvil a Fausto Morcos García, de 13 años, y dejó herido a otro adolescente, Julián Guzzo, en Ciudad. Debido a su edad, la imputada quedará detenida en su casa.

Leé además

Dos jóvenes resultaron heridos esta mañana luego de volcar el automóvil en el que viajaban por el Acceso Este

Dos jóvenes heridos tras volcar su auto en el Acceso Este: el conductor estaba ebrio

Por Redacción Policiales
Foto ilustrativa - Archivo / Los Andes

Dos motos chocaron y hubo cuatro heridos en Guaymallén

Por Redacción Policiales

El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, imputó a María Amelia Albina Molina (82) por los delitos de "homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por pasar un semáforo en rojo".

La anciana se "encuentra aprehendida en su domicilio con consigna en virtud de su edad, y en los próximos días se resolverá su situación procesal", aclararon desde el Ministerio Público Fiscal.

Según lo reconstruido por la Justicia, el trágico incidente sucedió el sábado pasado a las 13.15, cuando Albina Molina conducía un Volkswagen Up por avenida Boulogne Sur Mer hacia el norte, en inmediaciones del parque General San Martín.

Al llegar a la intersección con calle J. y M. Clark, la mujer no respetó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes que cruzaban, Fausto Morcos García (13) y Julián Guzzo.

Grave accidente en el Parque San Martín: dos menores fueron atropellados e intentan estabilizarlos
Un chico fallecido y su amigo, herido: la escena del incidente vial sobre Boulogne Sur Mer

Un chico fallecido y su amigo, herido: la escena del incidente vial sobre Boulogne Sur Mer

A raíz del fuerte impacto, Morcos falleció en el lugar, mientras que Guzzo, su amigo, sufrió graves lesiones y fue trasladado al hospital Notti, donde permanece aún hoy internado.

De acuerdo al parte de salud emitido esta mañana por el Notti, "el paciente se encuentra internado en el Servicio de terapia intensiva, conectado a respirador". El joven se encuentra "estable, pero con pronóstico reservado".

La tragedia del sábado conmocionó a toda la comunidad de Mendoza. Mientras que la Universidad Nacional de Cuyo decretó tres días de duelo en el Colegio Universitario Central (CUC), a donde asistía Morcos, el equipo de futsal al que pertenecía, Pacífico, le dedicó un sentido homenaje.

Dolor por la muerte de Fausto Morcos García, el niño atropellado en Ciudad
Dolor por la muerte de Fausto Morcos García, el niño atropellado en Ciudad.

Dolor por la muerte de Fausto Morcos García, el niño atropellado en Ciudad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Choque frontal entre dos autos en Guaymallén: así quedó el Fiat Uno del hombre fallecido

Choque frontal entre dos autos dejó a un conductor muerto y a otro herido en Guaymallén

Por Redacción Policiales
Grave accidente en Ruta 7: un camión volcó, desbarrancó 50 metros

Grave accidente en Ruta 7: un camión volcó, desbarrancó 50 metros y el conductor está grave

Por Redacción Policiales
Hallaron a un hombre muerto en Uspallata

Cuatro días desaparecido: qué se sabe del hombre hallado muerto en Uspallata

Por Redacción Policiales
Un hombre murió tras volcar con su auto en Maipú / Imagen ilustrativa

Maipú: un hombre murió tras volcar con su auto y caer a una acequia

Por Redacción Policiales