Detenida en su casa: imputaron a la mujer de 82 años que atropelló y mató al chico de 13 en el Parque

La conductora María Amelia Albina Molina (82) fue acusada formalmente en la Justicia por la muerte de Fausto Morcos García y las heridas graves que sufrió su amigo, Julián Guzzo, cuando cruzaban por Boulogne Sur Mer.

Atropello en el parque San Martín: murió un chico de 13 años y su amigo resultó gravemente herido

La Justicia imputó este lunes a la mujer de 82 años que el sábado pasado atropelló y mató con su automóvil a Fausto Morcos García, de 13 años, y dejó herido a otro adolescente, Julián Guzzo, en Ciudad. Debido a su edad, la imputada quedará detenida en su casa.

El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, imputó a María Amelia Albina Molina (82) por los delitos de "homicidio culposo agravado por pasar un semáforo en rojo en concurso real con lesiones culposas graves agravadas por pasar un semáforo en rojo".

La anciana se "encuentra aprehendida en su domicilio con consigna en virtud de su edad, y en los próximos días se resolverá su situación procesal", aclararon desde el Ministerio Público Fiscal.

Según lo reconstruido por la Justicia, el trágico incidente sucedió el sábado pasado a las 13.15, cuando Albina Molina conducía un Volkswagen Up por avenida Boulogne Sur Mer hacia el norte, en inmediaciones del parque General San Martín.

Al llegar a la intersección con calle J. y M. Clark, la mujer no respetó el semáforo en rojo y embistió a los dos adolescentes que cruzaban, Fausto Morcos García (13) y Julián Guzzo.