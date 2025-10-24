Grave accidente en Ruta 7: un camión volcó, desbarrancó 50 metros y el conductor está grave

El vehículo transportaba cacao hacia Chile. El siniestro ocurrió a la altura de la Curva de La Soberanía. Se hallaron latas de cerveza en la cabina del conductor. Se montó un gran operativo terrestre para el traslado de la vícitma.

Un grave siniestro vial se registró en la noche del jueves, cera de la medianoche, en la Ruta Nacional 7, a la altura de la Curva de la Soberanía Nacional, en Luján de Cuyo, cuando un camión que transportaba cacao a granel con destino a Chile desbarrancó varios metros al costado de la ruta.

El vehículo, un Scania conducido por H.J.F., de 39 años, circulaba en dirección oeste cuando, por causas que se investigan, el chofer perdió el control del rodado y terminó cayendo por un barranco.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del SEC y de Gendarmería Nacional, quienes asistieron al conductor y realizaron las tareas de rescate. Debido a las condiciones climáticas adversas, no fue posible realizar la evacuación aérea, por lo que el herido fue trasladado por vía terrestre al Hospital de Uspallata y, posteriormente, al Hospital Central, donde fue diagnosticado con politraumatismo grave en miembros superior e inferior.

Fuentes policiales informaron que en la cabina del camión se hallaron latas de cerveza y que el conductor presentaba aliento etílico al momento de ser asistido.

La Oficina Fiscal de Luján de Cuyo interviene en la investigación para determinar las circunstancias del accidente.