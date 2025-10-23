Tres turistas europeos fueron trasladados en helicóptero al Hospital Central tras un accidente en Ruta 7

Los turistas viajaban en un Fiat Cronos junto a una joven francesa, que resultó con lesiones leves. El auto chocó de frente con un camión y luego colisionó con un segundo vehículo de carga. Ruta 7 sigue cortada.

Tres turistas europeos fueron trasladados en helicóptero tras un accidente en la Ruta 7

Un violento accidente se registró este jueves cerca del mediodía sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del túnel de Las Cortaderas, en Luján, donde tres personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11.40, cuando un Fiat Cronos, conducido por un ciudadano suizo de 53 años, impactó de frente contra un camión Scania y luego colisionó con un segundo camión Ford Cargo, provocando la interrupción total del tránsito en la zona.

De acuerdo con las primeras pericias, el Fiat circulaba en dirección oeste cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo dentro del túnel.

Accidente en Ruta 7 En el auto viajaban además dos acompañantes, un joven suizo de 24 años y una mujer francesa de 20. Ambos fueron asistidos en el lugar junto al conductor por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que diagnosticó politraumatismo grave en el conductor y el joven, quienes fueron trasladados al Hospital Central. La joven sufrió lesiones leves.

En el operativo trabajaron efectivos de Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios y Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes. Además, el helicóptero Halcón 03 fue utilizado para el traslado aéreo de los heridos hacia la capital provincial.