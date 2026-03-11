11 de marzo de 2026 - 10:06

El video del ladrón abatido en una pool party: estaba con una chica y saltó de la ventana para escapar

Las imágenes se viralizaron en redes sociales. El sospechoso de 23 años murió tras recibir un disparo en la cabeza y otro en el pecho.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El motivo del allanamiento fue para capturar a integrantes de una banda acusada de robar autos y cometer entraderas. En el lugar se desató un tiroteo en el que se enfrentaron policías con un grupo de 15 jóvenes. El sospechoso que saltó disparó desde el interior de la casa antes de intentar escapar.

En las imágenes difundidas en redes sociales se ve al joven en una habitación del segundo piso del inmueble asomándose a la ventana buscando el momento para escapar. A los pocos segundos se lo ve saltar hacia afuera. A su vez, dos mujeres se tiran cuerpo a tierra para cubrirse de los disparos del tiroteo.

Durante el intercambio de disparos, el joven identificado como Diego Ezequiel López recibió impactos de bala en la cabeza y el pecho y murió poco después. La investigación reveló que tenía antecedentes penales y una orden de captura vigente desde septiembre de 2022.

El resto de los presuntos integrantes de la banda fueron detenidos detenido y quedaron imputados por asociación ilícita, robo agravado con armas de fuego y encubrimiento, por disposición de la UFI N.° 3 de Lomas de Zamora.

Cuando los efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) ingresaron a la vivienda, el joven que se encontraba en la planta alta comenzó a disparar contra ellos. Los agentes respondieron y lo hirieron en la cabeza y el pecho.

Estructura organizada: el líder ya está en un penal

De acuerdo con la investigación, la organización se dedicaba al robo agravado de autos. Luego los vehículos eran adulterados y vendidos o utilizados para cometer entraderas.

Según los investigadores, el grupo tenía una estructura con funciones específicas: algunos se encargaban de los robos violentos, otros proveían armas y documentación, mientras que otros modificaban los autos o administraban el dinero obtenido de los delitos.

La causa reúne al menos 15 hechos comprobados y derivó en 33 órdenes de allanamiento con 15 detenciones. El presunto líder de la banda ya se encontraba alojado en un penal bonaerense.

