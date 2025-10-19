Trágico accidente en Neuquén: un mendocino murió tras un violento vuelco en la Ruta 7

Este domingo, un auto volcó cuando circulaba por Neuquén , a la altura de Picada 9. Se trata de un Citroën C3 Picasso , que en la madrugada de hoy sus dos ocupantes salieron despedidos del vehículo en el accidente.

Según informaron medios locales, en base a información oficial, el conductor iba con un alto índice de alcohol en sangre. El hecho ocurrió alrededor de las 2.40 y dejó como saldo una persona muerta y otra hospitalizada.

Personal de la Comisaría 13°, Bomberos del Cuartel 5, Bomberos Voluntarios de San Patricio del Chañar y la División Tránsito Añelo se hicieron presentes en el lugar. Un llamado alertó a las autoridades neuquinas sobre el vehículo siniestrado en la banquina norte de la ruta .

Las dos personas que se trasladaban en el Citroën habían salido despedidas del habitáculo . Uno de ellos fue hallado con vida y trasladado de urgencia al hospital local; el otro, yacía sin signos vitales. Así lo certificó la médica de guardia del nosocomio de El Chañar, a la vez reportado por LMNeuquén.

El vehículo era conducido por un joven de 26 años, oriundo de Famaillá (Tucumán), quien resultó herido. Su acompañante, un joven de 25 años, oriundo de Guaymallén (Mendoza), perdió la vida en el lugar .

Siguiendo las primeras pericias, el auto circulaba por la Ruta 7 en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control y volcó a un costado de la ruta. Entre los elementos secuestrados, la Policía informó la documentación del vehículo, dos teléfonos celulares y otros objetos de interés para la investigación.

El cuerpo del joven fallecido fue trasladado en la unidad de la Morguera Judicial hacia la sede de Medicina Legal en Neuquén capital, donde se realizaron las tareas correspondientes. Por otra parte, el vehículo siniestrado fue secuestrado y trasladado al predio de la División Tránsito Añelo, a disposición de la fiscalía.

Cabe mencionar que en el hospital local se practicó el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado de 2,13 gramos por litro de alcohol en sangre, según el equipo Dräger 7510 AR. El caso continúa en investigación bajo la carátula de “homicidio culposo en accidente de tránsito”, a la espera de los resultados finales de las pericias mecánicas y toxicológicas.