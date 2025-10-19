19 de octubre de 2025 - 10:24

Las Heras: un niño de 12 años se colgó de un colectivo, cayó y lo atropellaron

El hecho ocurrió ayer en el barrio Colombia II. El menor sufrió una fractura expuesta.

Las Heras: un niño de 12 años se colgó de un colectivo, cayó y lo atropellaron. Imagen ilustrativa.

Las Heras: un niño de 12 años se colgó de un colectivo, cayó y lo atropellaron. Imagen ilustrativa.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un menor de 12 años resultó herido este sábado por la tarde luego de caer de un colectivo en movimiento y ser atropellado en el barrio Colombia II, del departamento de Las Heras.

Leé además

Filmaron a adolescentes colgados de un colectivo en el centro de Mendoza

Juego peligroso: adolescentes se cuelgan de colectivos en Mendoza y lo comparten en redes

Por Lautaro Domínguez
Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

Conductor alcoholizado se cruzó de carril y chocó de frente con una camioneta: hay dos personas heridas

Por Redacción Policiales

Según el informe de la Comisaría 16, el hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas en inmediaciones de la plaza del barrio, cuando el niño se colgó de un colectivo que se encontraba detenido.

De acuerdo con el relato de su madre, el vehículo comenzó a moverse y el menor cayó sobre la calle. En ese momento, fue atropellado provocándole una grave lesión en la pierna izquierda.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde los médicos confirmaron que presentaba una fractura expuesta.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

indignacion: golpeo a su madre de 78 anos y quemo a dos policias que intentaron detenerlo

Indignación: golpeó a su madre de 78 años y quemó a dos policías que intentaron detenerlo

Por Redacción Policiales
Enfrentamiento entre integrantes de la banda Hells Angels

Enfrentamiento entre integrantes de la banda "Hells Angels" culminó con dos heridos en La Plata

Por Redacción Policiales
Nuevo rastro en la búsqueda de la pareja desaparecida en Chubut desde hace una semana. 

Una pareja desapareció hace una semana en Chubut: encontraron su camioneta abandonada

Por Redacción Policiales
Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Por Redacción Policiales