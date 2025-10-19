El hecho ocurrió ayer en el barrio Colombia II. El menor sufrió una fractura expuesta.

Las Heras: un niño de 12 años se colgó de un colectivo, cayó y lo atropellaron. Imagen ilustrativa.

Un menor de 12 años resultó herido este sábado por la tarde luego de caer de un colectivo en movimiento y ser atropellado en el barrio Colombia II, del departamento de Las Heras.

Según el informe de la Comisaría 16, el hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas en inmediaciones de la plaza del barrio, cuando el niño se colgó de un colectivo que se encontraba detenido.

De acuerdo con el relato de su madre, el vehículo comenzó a moverse y el menor cayó sobre la calle. En ese momento, fue atropellado provocándole una grave lesión en la pierna izquierda.

El niño fue trasladado de urgencia al Hospital Carrillo, donde los médicos confirmaron que presentaba una fractura expuesta.