Enfrentamiento entre integrantes de la banda "Hells Angels" culminó con dos heridos en La Plata

Una violenta pelea protagonizada por integrantes del grupo delictivo conocido como “Hells Angels” dejó como saldo al menos dos personas heridas y generó momentos de extrema tensión este mediodía en pleno centro de La Plata .

El enfrentamiento ocurrió en la intersección de Avenida 44 y 26, donde, por causas que aún se investigan, varios sujetos comenzaron una brutal batalla campal que incluyó corridas, golpes, cuchillazos y disparos al aire.

Testigos del hecho relataron que los implicados se agredieron a traición y que el conflicto escaló rápidamente , provocando pánico entre los vecinos y comerciantes de la zona.

En videos registrados por transeúntes y a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se observa a los agresores con armas de fuego y cuchillos , además de moverse en motocicletas, una modalidad que —según fuentes policiales— no había sido detectada durante la semana en los operativos de vigilancia.

Horas antes, durante la mañana de este mismo sábado, también se había reportado una pelea violenta frente a la Gobernación bonaerense, en la que resultaron víctimas cuidacoches y repartidores , lo que refuerza la preocupación por el aumento de hechos de violencia callejera en distintos puntos de la ciudad.

Hasta el momento, no se informaron detenidos, aunque la policía mantiene un operativo activo sobre Avenida 44 entre 26 y 27, donde permanece cortado el tránsito mientras los peritos y efectivos de la fuerza intentan reconstruir la secuencia de los hechos y dar con los responsables del ataque.

Las autoridades judiciales analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar si los episodios registrados están vinculados entre sí y si se trata de una disputa interna dentro del grupo de los “Hell Angels” o de un nuevo conflicto entre bandas en la ciudad.