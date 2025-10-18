El choque fue protagonizado por un hombre de 36 años años. Ocurrió en la madrugada de este sábado.

Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Un hombre de 36 años fue detenido este sábado a las 00:30 tras protagonizar un choque en la zona industrial de Godoy Cruz. El accidente ocurrió cuando el conductor, identificado como J.B.P., circulaba en una camioneta por el carril Rodríguez Peña de Este a Oeste y perdió el control del vehículo, donde impactó contra una pared divisoria.

Los detalles del accidente Según informó personal de la Subcomisaría ZIM, el accidente se registró en la intersección de Rodríguez Peña y calle 9 de Julio. En el lugar intervino el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató un traumatismo facial leve en el conductor, sin necesidad de traslado hospitalario.