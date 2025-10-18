Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Un hombre de 36 años fue detenido este sábado a las 00:30 tras protagonizar un choque en la zona industrial de Godoy Cruz. El accidente ocurrió cuando el conductor, identificado como J.B.P., circulaba en una camioneta por el carril Rodríguez Peña de Este a Oeste y perdió el control del vehículo, donde impactó contra una pared divisoria.
Los detalles del accidente
Según informó personal de la Subcomisaría ZIM, el accidente se registró en la intersección de Rodríguez Peña y calle 9 de Julio. En el lugar intervino el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató un traumatismo facial leve en el conductor, sin necesidad de traslado hospitalario.
El accidente ocurrió en la zona industrial de Godoy Cruz. Imagen ilustrativa.
Archivo
El test de alcoholemia
Agentes de tránsito municipal realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, se procedió a la retención de la camioneta y de la licencia de conducir. El caso quedó a disposición del Juzgado de Faltas con jurisdicción en la zona.