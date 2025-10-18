18 de octubre de 2025 - 10:46

Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

El choque fue protagonizado por un hombre de 36 años años. Ocurrió en la madrugada de este sábado.

Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Tomó y chocó contra una pared en Godoy Cruz: tenía más de cuatro veces el límite de alcohol

Foto:

Por Redacción Policiales

Un hombre de 36 años fue detenido este sábado a las 00:30 tras protagonizar un choque en la zona industrial de Godoy Cruz. El accidente ocurrió cuando el conductor, identificado como J.B.P., circulaba en una camioneta por el carril Rodríguez Peña de Este a Oeste y perdió el control del vehículo, donde impactó contra una pared divisoria.

Leé además

Febrero de 2013. Así había quedado el auto chocado de las víctimas Juan Manuel Viudez y su hija María Laura. Doce años después, detuvieron en Bolivia al acusado, Adrián Ocampo Cazón (52), quien ahora será juzgado. Archivo. 

Ebrio y a contramano provocó un choque fatal, se escondió por 12 años en la selva de Bolivia y ahora lo juzgarán en Mendoza

Por Redacción Policiales
Fútbol. Ezequiel Centurión arquero de Independiente Rivadavia y el volante Vicente Poggi de Godoy Cruz Antonio Tomba

Clásico del fútbol mendocino: Ezequiel Centurión y Vicente Poggi palpitan el choque entre La Lepra y el Tomba

Por Redacción Deportes

Los detalles del accidente

Según informó personal de la Subcomisaría ZIM, el accidente se registró en la intersección de Rodríguez Peña y calle 9 de Julio. En el lugar intervino el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató un traumatismo facial leve en el conductor, sin necesidad de traslado hospitalario.

Policía, asalto, robo, muerte
El accidente ocurrió en la zona industrial de Godoy Cruz. Imagen ilustrativa.

El accidente ocurrió en la zona industrial de Godoy Cruz. Imagen ilustrativa.

El test de alcoholemia

Agentes de tránsito municipal realizaron el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,14 gramos de alcohol por litro de sangre. Ante esta situación, se procedió a la retención de la camioneta y de la licencia de conducir. El caso quedó a disposición del Juzgado de Faltas con jurisdicción en la zona.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fuerte accidente con vuelco en Guaymallén

Fuerte choque con vuelco en Guaymallén: cuatro heridos, entre ellos tres menores

Por Redacción Policiales
Godoy Cruz no encuentra el rumbo, y está complicado anímicamente

Godoy Cruz y la búsqueda del héroe que aún no aparece

Por Emanuel Cenci
Lanús - Godoy Cruz, por la Liga Profesional

Complicado y aturdido: Godoy Cruz cayó ante Lanús y no levanta cabeza

Por Emanuel Cenci
Homenaje a Miguel Russo de parte de Lanús

El emocionante homenaje de Lanús para Miguel Ángel Russo

Por Emanuel Cenci