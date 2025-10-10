Clásico del fútbol mendocino: Ezequiel Centurión y Vicente Poggi palpitan el choque entre La Lepra y el Tomba

El tercer partido en su historia en el marco de la Liga Profesional de Fútbol protagonizase Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba y los seguidores, hinchas y fanáticos de ambos clubes esperan una victoria, porque en los dos anteriores lances se firmaron empates.
Los protagonistas de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz se hicieron presentes en una nueva Conferencia LPF que anticipará el gran duelo de la ciudad en la fecha 12 del Torneo de Clausura. El arquero oriundo de Cipolletti Ezequiel Centurión, de la Lepra y el volante montevideano Vicente Poggi del Expreso, tuvieron un dialogo de media hora con los medios mendocinos.
En el comienzo Poggi explicó cómo llega El Tomba al clásico: “No hay dudas estamos al 100%, este tipo de partidos te dan un plus a nivel motivacional, la gente y todo el ambiente te lo hace notar”. Luego agregó: “No está siendo un semestre ideal, desde el equipo tenemos que ponerle el pecho a esta situación. Este tipo de partidos es muy importante para poder cambiar la cara que estamos dando en este tiempo”.
Por su parte, a Centurión le consultaron si el hecho de jugar en su cancha es una presión para este tipo de partidos y contestó: “No siento que la presión es nuestra por ser local, es un clásico y los dos vamos a querer ganar. Obviamente lo vamos a tomar con mucha seriedad y queremos darle una alegría a toda nuestra gente que va a estar el domingo alentando”. Además sumó que “es un partido que llega en un momento muy importante y nos puede dar un envión anímico para poder meternos entre los 8 y entrar a alguna Copa internacional”.
Antecedentes deportivos
El encuentro por la jornada 12 de la competencia será el próximo domingo a las 16.45 en el Estadio Bautista Gargantini.
Independiente Rivadavia de Mendoza, en la fecha anterior viene de empatar sin goles con Racing como visitante y tiene 11 puntos en la Zona A, que lo colocan en el puesto 13, con dos triunfos, cinco empates y cuatro derrotas.
Por su parte, Godoy Cruz empató 1-1 con Independiente de local y tiene nueve puntos en la Zona B, en el puesto 14 con un triunfo, seis igualdades y cuatro caídas.