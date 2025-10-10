Clásico del fútbol mendocino: Ezequiel Centurión y Vicente Poggi palpitan el choque entre La Lepra y el Tomba

En el estadio Bautista Gargantini se disputa este domingo, a las 16.45, por la duodécima fecha del Clausura de fútbol

El tercer partido en su historia en el marco de la Liga Profesional de Fútbol protagonizase Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba y los seguidores, hinchas y fanáticos de ambos clubes esperan una victoria, porque en los dos anteriores lances se firmaron empates.

En el comienzo Poggi explicó cómo llega El Tomba al clásico: “No hay dudas estamos al 100%, este tipo de partidos te dan un plus a nivel motivacional, la gente y todo el ambiente te lo hace notar”. Luego agregó: “No está siendo un semestre ideal, desde el equipo tenemos que ponerle el pecho a esta situación. Este tipo de partidos es muy importante para poder cambiar la cara que estamos dando en este tiempo”.

Por su parte, a Centurión le consultaron si el hecho de jugar en su cancha es una presión para este tipo de partidos y contestó: “No siento que la presión es nuestra por ser local, es un clásico y los dos vamos a querer ganar. Obviamente lo vamos a tomar con mucha seriedad y queremos darle una alegría a toda nuestra gente que va a estar el domingo alentando”. Además sumó que “es un partido que llega en un momento muy importante y nos puede dar un envión anímico para poder meternos entre los 8 y entrar a alguna Copa internacional”.

Antecedentes deportivos El encuentro por la jornada 12 de la competencia será el próximo domingo a las 16.45 en el Estadio Bautista Gargantini.