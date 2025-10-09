9 de octubre de 2025 - 21:37

El proyecto de fútbol de Boca continuará con Claudio Úbeda a la cabeza

Hasta fin de año, continuará el mismo cuerpo técnico, que ya dirigió al primer equipo de fútbol de los Xeneizes, en los dos últimos juegos que disputaron

Fútbol. Claudio Ubeda seguirá como entrenador principal hasta terminado este torneo

Los Andes | Gonzalo Tapia
Tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, que generó una profunda conmoción en todo el mundo del fútbol, desde Boca confirmaron que su cuerpo técnico, encabezado ahora por Claudio Úbeda, seguirá al frente del plantel profesional al menos hasta fin de año.

La decisión fue tomada por el presidente Juan Román Riquelme, uno de los más afectados por la partida de Russo, con quien mantenía un vínculo muy estrecho.

En este contexto, la dirigencia del club priorizó la estabilidad deportiva y emocional del grupo, manteniendo la estructura que acompañó al entrenador durante su tercer ciclo en La Ribera.

Úbeda, junto a Juvenal Rodríguez y el resto del staff, ya venían conduciendo los últimos encuentros ante Defensa y Justicia y Newell's, debido al delicado estado de salud de Russo, que lo había obligado a permanecer bajo internación domiciliaria.

La comisión directiva considera que el actual cuerpo técnico tiene la capacidad y la confianza necesarias para sostener el proyecto deportivo y cumplir con el objetivo inmediato: clasificar a la Copa Libertadores 2026. Por ahora, no se evalúan otros nombres ni un cambio de mando antes de fin de año.

El posteo de Úbeda

Horas después de conocerse la noticia del fallecimiento, Úbedale dedicó a Russoun mensaje en sus redes sociales: "Maestro, amigo, hermano. Te voy a extrañar mucho. Tu huella es como la gloria eterna. Gracias, gracias, gracias".

