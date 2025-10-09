Emotivo homenaje del DT de la selección de fútbol de Paraguay a Miguel Russo

El entrenador de Paraguay dedicó la conferencia de prensa su colega, fallecido. "Dignificó la profesión y deja un legado muy grande en el fútbol", sostuvo.

Fútbol. Emotivo homenaje del DT de la selección paraguaya a Miguel Russo.

El entrenador de la selección paraguaya de Fútbol: Gustavo Alfaro, abrió la conferencia de prensa previa al amistoso con Japón con un emotivo mensaje en homenaje a Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años.

El DT argentino recordó con profunda admiración a quien era técnico de Boca Juniors, a quien definió como un ejemplo para todo el ambiente del fútbol.

“Fue un ejemplo de lucha, de superación, de sacrificio, una persona que dignificó la profesión. Deja un legado muy grande e importante en todos nosotros”, expresó Alfaro, visiblemente conmovido.

El técnico, que también compartió con Russo una larga trayectoria en el fútbol argentino, aprovechó el momento para enviar sus condolencias: “Le quiero mandar un abrazo grande a toda su familia. Miguel deja una marca trascendente”.

Antes de responder preguntas sobre el partido, Alfaro cerró su mensaje con una frase que resumió su respeto y admiración: “Miguel, esta conferencia es para vos”.