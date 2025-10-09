9 de octubre de 2025 - 17:54

Emotivo homenaje del DT de la selección de fútbol de Paraguay a Miguel Russo

El entrenador de Paraguay dedicó la conferencia de prensa su colega, fallecido. "Dignificó la profesión y deja un legado muy grande en el fútbol", sostuvo.

Fútbol. Emotivo homenaje del DT de la selección paraguaya a Miguel Russo.

Fútbol. Emotivo homenaje del DT de la selección paraguaya a Miguel Russo.

Foto:

Internet
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Leé además

scaloni se emociono al recordar a russo: nos dejo una huella imborrable

Scaloni se emocionó al recordar a Russo: "nos dejó una huella imborrable"

Por Gonzalo Tapia
Fútbol. Riyad Mahrez capitán del seleccionado argelino

Argelia no destiñe y clasifica al Mundial de Fútbol

Por Gonzalo Tapia

El entrenador de la selección paraguaya de Fútbol: Gustavo Alfaro, abrió la conferencia de prensa previa al amistoso con Japón con un emotivo mensaje en homenaje a Miguel Ángel Russo, quien falleció a los 69 años.

El DT argentino recordó con profunda admiración a quien era técnico de Boca Juniors, a quien definió como un ejemplo para todo el ambiente del fútbol.

“Fue un ejemplo de lucha, de superación, de sacrificio, una persona que dignificó la profesión. Deja un legado muy grande e importante en todos nosotros”, expresó Alfaro, visiblemente conmovido.

El técnico, que también compartió con Russo una larga trayectoria en el fútbol argentino, aprovechó el momento para enviar sus condolencias: “Le quiero mandar un abrazo grande a toda su familia. Miguel deja una marca trascendente”.

Antes de responder preguntas sobre el partido, Alfaro cerró su mensaje con una frase que resumió su respeto y admiración: “Miguel, esta conferencia es para vos”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fútbol. Lionel Messi está triste

El mensaje de Lionel Messi por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Por Gonzalo Tapia
La Selección Argentina y el homenaje a Miguel Ángel Russo

Minuto de silencio y emoción: el sentido homenaje de la Selección Argentina a Miguel Ángel Russo

Por Cristian Reta
Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

Los números e hitos de Miguel Ángel Russo en su carrera

Por Cristian Reta
Miguel Ángel Russo dejó una huella en Colombia

Miguel Ángel Russo y el fútbol: un ejemplo de fuerza y superación

Por Redacción Deportes