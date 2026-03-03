3 de marzo de 2026 - 18:05

El canciller Quirno se lesionó la mano y lo chicanearon por las licencias médicas: "¿Le bajarán el sueldo?"

El funcionario protagonizó un curioso momento durante una entrevista cuando habló sobre la supuesta baja de sueldo que debería percibir de acuerdo a la normativa actual de la reforma laboral.

Pablo Quirno, canciller de Argentina&nbsp;

Pablo Quirno, canciller de Argentina 

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El canciller, Pablo Quirno, sufrió un “accidente deportivo” en la mano, en un partido de fútbol, justo luego de la polémica que generó la inclusión del artículo 44 de la reforma laboral, que proponía que en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobrarían el 50% o 75% de su salario.

Leé además

El proyecto de reforma laboral llegaría a Diputados sin el polémico artículo 44 de licencias por enfermedad.

El Gobierno eliminará el polémico artículo de las licencias por enfermedad para salvar la reforma laboral

Por Redacción Política
Este jueves se debatirá la reforma laboral en Diputados 

Reforma laboral: el oficialismo confirmó la sesión este jueves en Diputados sin el artículo de licencias

Por Redacción Política

En una entrevista junto a Eduardo Feinmann, el funcionario fue visto con la mano vendada. “Disculpame la mano, me rompí la mano en un accidente deportivo jugando al fútbol”, expresó Quirno.

Al ser consultado por Feinmann sobre si le bajarán el 50% del sueldo, respondió que no y “agradeció” que haya sucedido antes de la promulgación de la ley. “No me van a bajar el sueldo porque, gracias a Dios, fue antes de la promulgación de la ley”, respondió el canciller.

Embed

Esta declaración, que dio en una entrevista televisiva, hacía referencia a uno de los artículos de la nueva Ley de Modernización Laboral propuesta por el Gobierno Nacional que permitía reducir el salario al 50% si el hecho deriva de una actividad voluntaria y riesgosa.

Esta medida, que generó críticas de sindicatos y la oposición, reformulaba el sistema que garantizaba el 100% del sueldo si el empleado presentaba un certificado médico por accidente o por enfermedad. Si la dolencia era involuntaria también se le reducía el salario, pero al 25%.

La regla obligaba al trabajador a realizarse un control médico designado por el empleador y en caso de discrepancias, prevé recurrir a una junta médica en una institución oficial o a dictámenes de instituciones públicas o privadas de reconocidas trayectorias.

En primera instancia el proyecto había logrado media sanción en el Senado. Pese a esto, este artículo fue eliminado días después del texto en Diputados, por lo que el proyecto debió volver al Senado, donde fue sancionado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Foto archivo

Sin el artículo de las polémicas licencias, la reforma laboral se debate hoy en Diputados

Por Redacción Política
Tras la aprobación de la Reforma Laboral, qué pasará con el sueldo por licencia por enfermedad.

Cambios en la reforma laboral: qué pasará con el sueldo por licencia por enfermedad

Por Redacción Política
El canciller Quirno se expresó tras la muerte del líder supremo de Irán

Tras la muerte del líder supremo de Irán, el Gobierno recordó el atentado a la AMIA

Por Redacción Política
En la Legislatura avanza un proyecto que modifica el protocolo de uso de armas de fuego y también habilita la reincorporación de efectivos retirados. 

Seguridad: avanza un proyecto para que policías retirados puedan reincorporarse con funciones directivas

Por Martín Fernández Russo