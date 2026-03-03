El canciller Quirno se lesionó la mano y lo chicanearon por las licencias médicas: "¿Le bajarán el sueldo?"

El funcionario protagonizó un curioso momento durante una entrevista cuando habló sobre la supuesta baja de sueldo que debería percibir de acuerdo a la normativa actual de la reforma laboral.

El canciller, Pablo Quirno, sufrió un “accidente deportivo” en la mano, en un partido de fútbol, justo luego de la polémica que generó la inclusión del artículo 44 de la reforma laboral, que proponía que en licencias por enfermedad o accidentes no laborales, los trabajadores cobrarían el 50% o 75% de su salario.

En una entrevista junto a Eduardo Feinmann, el funcionario fue visto con la mano vendada. “Disculpame la mano, me rompí la mano en un accidente deportivo jugando al fútbol”, expresó Quirno.

Al ser consultado por Feinmann sobre si le bajarán el 50% del sueldo, respondió que no y “agradeció” que haya sucedido antes de la promulgación de la ley. “No me van a bajar el sueldo porque, gracias a Dios, fue antes de la promulgación de la ley”, respondió el canciller.

Embed - ¿Qué le pasó en la mano?

- Jugando al fútbol… accidente deportivo

-¿Le van a bajar 50% el sueldo?

-No, porque GRACIAS A DIOS… O SEA… FUE ANTES DE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY



Dejá Quirno, no ayudes más. pic.twitter.com/5iH6GKk3Sh — Julia Strada (@Juli_Strada) March 3, 2026 Esta declaración, que dio en una entrevista televisiva, hacía referencia a uno de los artículos de la nueva Ley de Modernización Laboral propuesta por el Gobierno Nacional que permitía reducir el salario al 50% si el hecho deriva de una actividad voluntaria y riesgosa.

Esta medida, que generó críticas de sindicatos y la oposición, reformulaba el sistema que garantizaba el 100% del sueldo si el empleado presentaba un certificado médico por accidente o por enfermedad. Si la dolencia era involuntaria también se le reducía el salario, pero al 25%.