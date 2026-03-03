Comenzó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan en Río Gallegos

Este martes, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio inicio al histórico juicio oral por el hundimiento del submarinoARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. El proceso busca determinar las responsabilidades penales en la tragedia que se cobró la vida de los 44 tripulantes a bordo.
En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro altos mandos de la Armada Argentina: Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. La fiscalía les imputa los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado.
La acusación, formulada por los fiscales Lucas Alberto Colla y María Andrea Garmendia Orueta, sostiene que el desenlace fatal era previsible debido a una serie de advertencias internas y falta de mantenimiento que fueron ignoradas por la cadena de mando.
Entre los informes citados se destaca que en 2015 quedaron pendientes 33 tareas de mantenimiento crítico tras la reparación de "media vida". La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtió en 2016 sobre emanaciones de fluidos de las baterías, con riesgos para la tripulación.
En marzo de 2017, el comandante de la unidad solicitó de forma "imperiosa" el ingreso a dique seco, alertando que el buque llevaba 37 meses en el agua, cuando el máximo recomendado es de 18 meses.
Existían fallas reportadas en válvulas de casco (válvula E19), pérdida de aceite hidráulico y cartuchos para purificar el aire vencidos desde 2014.
Incluso, testimonios recolectados en la causa indican que existía un malestar generalizado y miedo entre los marinos, quienes manifestaban que el submarino "no andaba" y no estaba en condiciones operativas.
El proceso y el secreto militar
El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, confirmó que aún rige el secreto militar sobre planos y fotos técnicas de la nave, por lo que se aguarda una resolución del Ministerio de Defensa para ventilar dichas pruebas en el debate público.
Por su parte, el abogado querellante Luis Tagliapietra, representante de 32 familias de las víctimas, señaló que tras la lectura de la acusación y el planteo de cuestiones preliminares, el juicio continuará con las indagatorias y la producción de testimonios. Se prevé que declaren 120 testigos, entre ellos expertos de la firma alemana Thyssen-Krupp.
Según el cronograma judicial, las audiencias se realizarán de lunes a jueves, semana por medio, con el objetivo de dar a conocer el veredicto a mediados de julio. Fuera de este proceso quedan las causas por espionaje ilegal a los familiares, que ya fueron cerradas definitivamente por la Corte Suprema.