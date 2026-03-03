Comenzó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan en Río Gallegos

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz inició el proceso por "estrago culposo" y negligencia en el mantenimiento de la nave.

Este martes, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dio inicio al histórico juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017. El proceso busca determinar las responsabilidades penales en la tragedia que se cobró la vida de los 44 tripulantes a bordo.

En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro altos mandos de la Armada Argentina: Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. La fiscalía les imputa los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado.

La acusación, formulada por los fiscales Lucas Alberto Colla y María Andrea Garmendia Orueta, sostiene que el desenlace fatal era previsible debido a una serie de advertencias internas y falta de mantenimiento que fueron ignoradas por la cadena de mando.

Entre los informes citados se destaca que en 2015 quedaron pendientes 33 tareas de mantenimiento crítico tras la reparación de "media vida". La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) advirtió en 2016 sobre emanaciones de fluidos de las baterías, con riesgos para la tripulación.

La última foto del ARA San Juan con toda la tripulación La última foto del ARA San Juan con toda la tripulación En marzo de 2017, el comandante de la unidad solicitó de forma "imperiosa" el ingreso a dique seco, alertando que el buque llevaba 37 meses en el agua, cuando el máximo recomendado es de 18 meses.