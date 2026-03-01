1 de marzo de 2026 - 15:50

Juicio por la muerte de Maradona: este lunes habrá audiencia clave contra la enfermera

Se analizarán audios del exfutbolista e imágenes del lugar donde fue hallado muerto. La enfermera Dahiana Madrid es la única imputada que será juzgada por jurados populares.

Caso Maradona: revisarán pruebas antes del juicio por jurados.

Caso Maradona: revisarán pruebas antes del juicio por jurados.

Una nueva audiencia preliminar en el marco del juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Gisela Madrid se realizará este lunes en los Tribunales de San Isidro, en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona.

Según informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la jornada comenzará a las 10 en la sede ubicada en Ituzaingó 340. Durante la audiencia se analizarán audios del exfutbolista, además de material vinculado a la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurólogo Leopoldo Luque y Maximiliano Trimarchi, hermano de la contadora del estudio del abogado Matías Morla.

Leopoldo Luque saliendo de Tribunales
Leopoldo Luque saliendo de Tribunales. (archivos)

Leopoldo Luque saliendo de Tribunales. (archivos)

Evaluación de pruebas clave

También se evaluarán imágenes de la habitación de la casa del country San Andrés, en Tigre, donde Maradona fue encontrado sin vida el 25 de noviembre de 2020. Ese material forma parte del conjunto de pruebas que serán discutidas antes del inicio del debate oral.

Madrid es la única imputada que será juzgada por jurados populares en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de ese departamento judicial. La profesional integraba el equipo de enfermería que asistía al exentrenador de la Selección argentina durante su internación domiciliaria.

Diego Maradona.
Caso Maradona: nueva audiencia preliminar en el juicio contra la enfermera Madrid.

Caso Maradona: nueva audiencia preliminar en el juicio contra la enfermera Madrid.

Segundo juicio tras la anulación del primero

El próximo 17 de marzo de 2026 comenzará el segundo juicio oral y público por el presunto homicidio simple con dolo eventual del excapitán argentino. En ese proceso se determinarán las responsabilidades de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Omar Almirón, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, la médica Nancy Edith Forlini y el clínico Pedro Di Spagna.

El primer juicio fue anulado luego de la polémica generada por la filmación del documental Justicia divina, protagonizado por la exjueza Julieta Makintach, lo que obligó a reiniciar el proceso.

Makintach - Maradona
Makintach.

Makintach.

