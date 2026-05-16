El posteo de Gianinna en medio del juicio por la muerte de Maradona: "Un día menos para volver a encontrarnos"

Gianinna Maradona publicó un doloroso mensaje dedicado a su padre, Diego Armando Maradona, tras haberse descompensado durante el juicio por la muerte del ex jugador, “Un día menos para volver a encontrarnos”, expresó en su cuenta de Instagram.

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La joven de 36 años utilizó sus redes sociales para manifestar la tristeza que vive en medio del segundo debate oral y público que se lleva a cabo en los Tribunales de San Isidro.

“No voy a parar, con el alma en mano, el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. No voy a parar hasta el final ¡Te lo prometo, te amo!” , señaló Gianinna en su posteo en el que aparece acompañada de una imagen de ella abrazada a Diego.

Un fuerte episodio de tensión se vivió durante una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona , luego de que el neurocirujano Leopoldo Luque exhibiera imágenes de la autopsia del exfutbolista mientras declaraba ante el tribunal. La situación provocó la reacción de Gianinna Maradona , que rompió en llanto y sufrió una descompensación, lo que derivó en la suspensión de la jornada.

Burlando junto a Dalma y Gianinna en el primer juicio Burlando junto a Dalma y Gianinna en el primer juicio. NA

De acuerdo con allegados a la causa, la hija del exfutbolista comenzó a llorar, se levantó de su asiento y lanzó insultos contra Luque, en un momento de alta tensión dentro de la sala.

Tras el episodio, la defensa solicitó la suspensión de la audiencia y el tribunal resolvió dictar un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Según se informó, Leopoldo Luque volverá a declarar el martes 19 de mayo por la mañana, mientras que el psicólogo Carlos Díaz deberá presentarse ese mismo día a las 16.