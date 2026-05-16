El posteo de Gianinna en medio del juicio por la muerte de Maradona: "Un día menos para volver a encontrarnos"

Gianinna Maradona publicó un doloroso mensaje dedicado a su padre, Diego Armando Maradona, tras haberse descompensado durante el juicio por la muerte del ex jugador, “Un día menos para volver a encontrarnos”, expresó en su cuenta de Instagram.
La hija del exfutbolista se expresó en redes sociales y envió un emotivo mensaje para su padre. "No voy a parar hasta el final".
Gianinna Maradona publicó un doloroso mensaje dedicado a su padre, Diego Armando Maradona, tras haberse descompensado durante el juicio por la muerte del ex jugador, “Un día menos para volver a encontrarnos”, expresó en su cuenta de Instagram.
La joven de 36 años utilizó sus redes sociales para manifestar la tristeza que vive en medio del segundo debate oral y público que se lleva a cabo en los Tribunales de San Isidro.
“No voy a parar, con el alma en mano, el corazón destruido y la psiquis cagada a palos. No voy a parar hasta el final ¡Te lo prometo, te amo!”, señaló Gianinna en su posteo en el que aparece acompañada de una imagen de ella abrazada a Diego.
Un fuerte episodio de tensión se vivió durante una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, luego de que el neurocirujano Leopoldo Luque exhibiera imágenes de la autopsia del exfutbolista mientras declaraba ante el tribunal. La situación provocó la reacción de Gianinna Maradona, que rompió en llanto y sufrió una descompensación, lo que derivó en la suspensión de la jornada.
De acuerdo con allegados a la causa, la hija del exfutbolista comenzó a llorar, se levantó de su asiento y lanzó insultos contra Luque, en un momento de alta tensión dentro de la sala.
Tras el episodio, la defensa solicitó la suspensión de la audiencia y el tribunal resolvió dictar un cuarto intermedio hasta la próxima semana. Según se informó, Leopoldo Luque volverá a declarar el martes 19 de mayo por la mañana, mientras que el psicólogo Carlos Díaz deberá presentarse ese mismo día a las 16.