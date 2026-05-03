Gianinna Maradona denunció "la banda de Matías Morla" que buscó la muerte de su papá: "Pensaban en la plata"

Gianinna Maradona reclamó que los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale, Vanesa Morla y el ex asistente personal de Diego Armando Maradona Maximiliano Pomargo deberían ser juzgados por la muerte de su padre, mientras que expresó que, tras cinco años y cuatro meses, siente “una tristeza absoluta” .

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Caso Maradona: "Por más que me odie, entiendo el dolor de Gianinna", expresó Luque en su nueva declaración

“Uno nunca está preparado para afrontar estas cosas, más con lo que pasamos el año pasado. Yo me sentí un poco más segura cuando me senté a declarar esta vez porque ya sabía más o menos cómo era el manejo”, expresó sobre la manera en que atraviesa el segundo juicio por la muerte de Diego, tras la nulidad del primer debate por el documental de la ex jueza Julieta Makintach .

En una entrevista brindada a varios medios, entre ellos la Agencia Noticias Argentinas, la joven de 36 años reconoció que aunque exija justicia junto a su familia, su padre “nunca va a volver”, por lo que vive “una tristeza absoluta”. “Es lo más que nos atraviesa, tanto a Dalma y mis hermanos, el hecho de tener que ir ahí a compartir un mismo lugar y enfrentarse con esa gente. La verdad que te mueve un montón de cosas, se practica mucho la paciencia y el respeto sobre todo” , expresó con respecto a la revictimización y volver a verles las caras a los acusados.

Según la hija menor de Claudia Villafañe, los siete imputados tienen responsabilidad en el deceso del astro argentino porque “cada uno debía hacer su trabajo, tenían que prestarle atención básicamente”, y enfatizó en la supuesta culpabilidad de Luque, quien empleó un cambio en su estrategia.

“Más allá de las ganas y de lo que quiera instalar Luque, él se hizo responsable” de su salud, “era su voz cantante, su médico de cabecera, para los medios” fue el encargado de intervenirlo quirúrgicamente por el hematoma subdural en la Clínica Olivos, pero “sabíamos que no”; “en un momento era el médico de Maradona y lo decía muy orgulloso por todos lados”, al tiempo que consideró que no se asume su responsabilidad “por las cosas que hizo y que no hizo porque claramente sabe lo que se viene”.

Gianinna sostuvo que “todos son responsables, algunos con mayor grado que otro”, aunque estaba el neurocirujano, que “era la persona que manejaba todo su equipo” y mencionó a la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz.

Sobre los contraataques de Luque para refutar los distintos testimonios y el audio suyo que exhibió en el que se refiere a la internación domiciliaria de Diego tras ser externado de Olivos, consignó: “Es su estrategia y no comparto que quiera decir que alardeaba en un audio, que hablaba en tono gracioso, lo mismo con los PowerPoints, comenta cosas que no tienen nada que ver”. “Si Verónica hablaba bien o mal de mí”, ejemplificó, y señaló que si el médico sentía presión, “te tendrías que haber retirado”.

“Quiere ponerse en un lugar que no le corresponde, vos hablás mal, no hiciste tu trabajo. Hay cosas que no las puede modificar porque lo que dijo, ya lo que dijo y lo que no hizo, no lo hizo”, enumeró, y se preguntó: “Él decía que no era el médico de Maradona pero recibía un sueldo, ¿por qué recibías un sueldo si no eras el médico de Maradona? ¿Hacías caridad nomás? No entiendo, hay cosas que son insostenibles”.

Además, criticó el planteo de la defensa de Cosachov a los magistrados Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón sobre el cuestionamiento a las declaraciones bajo juramento de los hijos de Maradona: “Nos quieren responsabilizar a nosotros, pero es imposible, no le cabe en la cabeza a nadie. Que me quieran echar la culpa me doy más fuerza para declarar. No se puede tapar el sol con una mano”.

De acuerdo a su testimonio, los enfermeros de Medidom omitieron atender a su papá en la vivienda del lote Nº45 del barrio cerrado San Andrés, en Tigre, porque “no lo chequearon y no le tomaron los signos vitales, algo muy sencillo”, mientras apeló a una metáfora: “Yo no soy médica, soy diseñadora, pero si hay una máquina que no sé usar, me voy a retirar antes de romperla”.

Gianinna criticó la falta de imputados

Gianinna consideró que el abogado Matías Morla, su hermana Vanesa Morla y su cuñado Maximiliano Pomargo deberían ser juzgados por el deceso de Diego a raíz de que el letrado “manejaba los hilos” y “era el jefe de la banda”, a la vez que interrogó: “¿Por qué está metido en todos los audios y las conversaciones?”.

“Está el audio de Díaz que dice que a él lo contrató Morla, que también lo llevó a Luque. Hay audios que son escalofriantes, que se querían cubrir legalmente o le querían echar la culpa a mi papá”, subrayó.

El hecho de que Pomargo apoye a la familia era muy “importante”, destacó, aunque cuando reprodujo los distintos mensajes de voz del cuñado de Morla o analiza las conversaciones con Luque, concluyó que lo único que le interesaba era “la plata”.

“Maxi grabó la reunión” en la Clínica Olivos “con un fin”, mientras que el neurocirujano “nos convenció a nosotras” para externar a su padre: “Ellos se manejaban de esa manera, desde la oscuridad, había una estrategia para con nosotras y mi papá”.

Morla se cedió “él mismo las marcas”, Sattvica S.A. y los derechos de imagen de Maradona. “Armó una sociedad con el poder que él tiene”, consignó Gianinna.

Jonathan Espósito, uno de sus primos, sería de otros de los implicados, según Gianinna: “Él nos había dicho tanto a Dalma como a mí que mientras esté cerca de mi papá, no le iba a pasar nada. Después cuando pasó todo nos enteramos que cobraba un sueldo. Es un golpe que me duele y no me esperaba ni en pedo, fue un baldazo de agua fría”.

“No me llamó el día” que falleció Maradona, recriminó la joven y agregó: “Sos mi primo y no me llamaste”.

También, mencionó al letrado Víctor Stinfale y el kinesiólogo Nicolás Taffarel como otras de las personas que tendrían que estar acusadas.

“Cuando hacemos las reuniones en Olivos, Stinfale viene con un médico (Rodolfo Benvenuti). Todos tenían un cargo y una posición”, indicó la diseñadora.

“Él (Stinfale) también le avisó a mi mamá que mi papá estaba hinchado, tampoco nadie lo escuchó o lo escucharon y se hicieron los boludos. A Taffarel lo vi un par de veces cuando lo visité a mi papá”, narró.

Su teoría del caso

La tercera hija de Diego consideró que hubo un “plan de fondo” dirigido por “alguien”, a quien “se le fue de las manos”, mientras que los implicados recibían órdenes y una “bajada de línea”.

Sin embargo, admitió no entender el supuesto objetivo de esa logística: “No me entra en la cabeza lo que sucedió. No sé si los enfermeros, ellos respetaban lo que les decía Pomargo”.

El motivo de la internación domiciliaria

“Él venía hacia un tiempo muy mal, tenía problemas con el alcohol, tomaba dos copas de vino y se ponía en pedo, lo mezclaba con las pastillas. Era un detonante, un combo explosivo. Las pastillas para dormir, los medicamentos psiquiátricos y el alcohol no van de la mano. Eso sucedía cuando yo iba con mi hijo. Agarraban las pastillas, las picaban y se las daban. Un descontrol absoluto”, recordó en cuanto al trato que le daba el entorno a Diego.

En ese momento ocurrió el click y pensó “no puede seguir de esta manera”. No obstante, el paciente era complicado y no se quería internar, y remarcó: “Cuando yo decía que mi papá no sabía a lo que se enfrentaba, de verdad no lo sabía, nosotros sí lo sabíamos y lo que hacíamos era para que esté bien”.

Asimismo, negó la existencia de la aparatología médica en Benavídez, al tiempo que “lo básico era que él tenga un cuarto abajo con un baño, pero no le importó a la persona que eligió la casa”, la cual admitió que “no le gustó” y pidió “llevárselo” a su domicilio.

“A ellos no les servía que mi papá estuviera en un neuropsiquiátrico porque se le caían un montón de cosas a Morla. Pensaban todo el tiempo en la parte económica sin pensar en la salud de mi papá. A Luque le bajaban una línea y por eso era la internación domiciliaria. Lo llevaron a la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) en su cumpleaños 60 por un contrato que firmó. Les preocupó más la plata que la persona”, añadió.

El día a día sin su padre

La madre de Benjamín Agüero explicó que el fallecimiento del ex jugador de Boca, la Selección argentina, Barcelona y Napoli “la sigue afectando” porque es un “dolor de la muerte de un ser querido es intransferible”: “Es difícil ponerlo en palabras”.

Gianinna describió una anécdota entre su padre y su hijo: la joven recordó que Maradona le prometió a su nieto que le iba a “regalar su primer auto”: “Vamos a ir juntos”.

“Ahora que estamos atravesando este juicio, yo le tengo que mirar a la cara a gente que que desearía no ver nunca mi vida. ¿En qué sería el no haber conocido directamente? Y se me pasa la vida de mi hijo. Yo creo que mi papá volvió a vivir cuando cuando nació Benjamín, hizo cosas por Benjamín que que no las hacía por Dalma ni por mí. Y desde quedarse a dormirlo, a cambiarlo, solo la irlo a buscar el jardín, todo. Entonces, él me hablaba mucho de de Benja, del ‘rey’, como le decía él”, sostuvo.

Gianinna, que ya prestó testimonio en el juicio, afirmó que acude al cementerio de Bella Vista por “algo terrenal” aunque “lleva” a su padre con ella “todo el tiempo”.

“Es una cosa espectacular como se manifiesta, es hermoso. Se manifiesta a través de canciones, pongo la radio y digo ‘necesito que me des una señal'”, describió al punto de emocionarse.

En este sentido, explicó que en una ocasión donde se sentía “sobrepasada por un montón de cosas”, encendió la radio en su auto, se tildó y se repitió la misma frase “20 veces”: “Me tuve que frenar porque me puse a llorar. Era una canción de Los Piojos que decía que ‘la vida continúa y todo va a estar bien'”.