Caso Maradona: "Por más que me odie, entiendo el dolor de Gianinna", expresó Luque en su nueva declaración

El neurocirujano Leopoldo Luque volvió a declarar hoy en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y sostuvo que, a pesar del “odio” que sentiría Gianinna Maradona hacia él, “entiende su dolor”, al tiempo que un perito, un policía y un médico emergentólogo señalaron que el cuerpo del exjugador presentaba “edematizaciones”.
La audiencia comenzó casi a las 10.30 de este jueves en los Tribunales de San Isidro, donde el único acusado en asistir fue Luque junto a sus defensores Francisco Oneto, Roberto Rallín y Julio Rivas.
Gianinna, Dalma y Verónica Ojeda
Gianinna, Dalma y Verónica Ojeda en el juicio.
NA
Asimismo, Gianinna Maradona se hizo presente una vez más tras comparecer durante seis horas en la audiencia anterior y tras acusar al médico de “manipular” a la familia.
El primer testigo fue el jefe del destacamento policial de Villa La Ñata, Lucas Farías, que explicó sus funciones y describió lo ocurrido en la vivienda del lote N°45 en el barrio cerrado San Andrés.
Farías recordó que se encontró a Claudia Villafañe en la cocina-comedor de la casa y constató que el cuerpo de la víctima estaba “tapado” con un acolchado blanco, mientras que vestía un short deportivo de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) y una remera negra marca Puma.