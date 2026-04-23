23 de abril de 2026 - 21:56

Caso Maradona: "Por más que me odie, entiendo el dolor de Gianinna", expresó Luque en su nueva declaración

Peritos, un policía y un médico señalaron que el cuerpo de Diego Maradona presentaba edematizaciones.

Leopoldo Luque, en pleno juicio por la muerte de Maradona.

Leopoldo Luque, en pleno juicio por la muerte de Maradona.

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NA
Por Ramiro González Britez
Noticias Argentinas

El neurocirujano Leopoldo Luque volvió a declarar hoy en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona y sostuvo que, a pesar del “odio” que sentiría Gianinna Maradona hacia él, “entiende su dolor”, al tiempo que un perito, un policía y un médico emergentólogo señalaron que el cuerpo del exjugador presentaba “edematizaciones”.

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La audiencia comenzó casi a las 10.30 de este jueves en los Tribunales de San Isidro, donde el único acusado en asistir fue Luque junto a sus defensores Francisco Oneto, Roberto Rallín y Julio Rivas.

Gianinna, Dalma y Verónica Ojeda
Gianinna, Dalma y Verónica Ojeda en el juicio.

Gianinna, Dalma y Verónica Ojeda en el juicio.

Asimismo, Gianinna Maradona se hizo presente una vez más tras comparecer durante seis horas en la audiencia anterior y tras acusar al médico de “manipular” a la familia.

El primer testigo fue el jefe del destacamento policial de Villa La Ñata, Lucas Farías, que explicó sus funciones y describió lo ocurrido en la vivienda del lote N°45 en el barrio cerrado San Andrés.

Farías recordó que se encontró a Claudia Villafañe en la cocina-comedor de la casa y constató que el cuerpo de la víctima estaba “tapado” con un acolchado blanco, mientras que vestía un short deportivo de Gimnasia y Esgrima La Plata (LP) y una remera negra marca Puma.

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