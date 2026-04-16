En Aconcagua Radio habló el coordinador de enfermería imputado en la causa Maradona

En diálogo con Aconcagua Radio , Mariano Perroni, uno de los imputados en la causa que investiga la muerte de Diego Maradona , defendió su rol durante la internación domiciliaria en el country San Andrés. Según sostuvo, su tarea se limitaba a la coordinación del personal de enfermería y a cuestiones administrativas, sin intervención directa en la atención médica del exfutbolista.

En medio de un proceso judicial que sigue sumando capítulos y tensiones, Mariano Perroni rompió el silencio y buscó despegarse de las responsabilidades que le adjudica la Fiscalía en la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. Lo hizo en una entrevista con Aconcagua Radio, donde insistió en que su función durante la internación domiciliaria fue estrictamente administrativa y que nunca tuvo contacto directo con el paciente.

“Primero quiero aclarar que no soy ningún asesino como me tildan otros abogados”, lanzó de entrada, marcando el tono de su defensa. Perroni se desempeñaba como coordinador del equipo de enfermería contratado a través de una empresa tercerizada que prestaba servicios a la prepaga. Su tarea, explicó, consistía en organizar turnos, cubrir ausencias y garantizar el presentismo del personal.

“Nunca fui asistencial, nunca entré a la casa. No lo vi a Maradona ni vivo ni muerto”, remarcó. En ese sentido, negó haber tenido cualquier tipo de injerencia en decisiones médicas o en el seguimiento clínico del exfutbolista.

Uno de los puntos más sensibles de la causa gira en torno a un grupo de WhatsApp —mencionado en la investigación— donde se intercambiaban informes y observaciones sobre el estado de salud de Maradona. Perroni reconoció su participación, pero aclaró que su rol era limitado: “Ahí estaban los enfermeros y la médica coordinadora, Nancy Forlini, que era quien transmitía la información a los médicos tratantes”.

Respecto a las críticas sobre presuntas irregularidades en los registros, el imputado sostuvo que las planillas eran completadas por cada enfermero y que él no intervenía en ese proceso. Incluso se refirió a uno de los documentos cuestionados por la Justicia: “Le pedí a una enfermera que fuera más detallada porque había escrito muy poco. Lo completó ella sola dentro del domicilio. Yo esperé afuera, ni siquiera entré”.

Ese informe es uno de los elementos señalados como presuntamente falso en la causa. Sin embargo, Perroni negó haber tenido responsabilidad en su contenido o confección.

Qué pasó durante la internación domiciliaria

Consultado sobre episodios críticos durante la internación, relató una situación en la que se evaluó la posibilidad de trasladar a Maradona en ambulancia, algo que finalmente no ocurrió. Según explicó, la decisión pasó por la familia y los médicos, aunque él ofreció una alternativa para evitar la exposición mediática: “Me ofrecí a buscar al médico en un punto cercano para que lo evaluara sin que ingresara una ambulancia. Siempre estuve a disposición”.

En cuanto a su rol general, insistió en que no tenía facultades para indicar tratamientos ni medicación. “Jamás tomé decisiones clínicas. No soy médico. Para eso estaban los profesionales”, subrayó.

Sobre el día del fallecimiento, Perroni admitió no tener información precisa. “Me entero por la radio. Después me llama la médica porque no podían comunicarse con la enfermera. No sé qué pasó”, dijo, evidenciando la distancia que —según su versión— tenía respecto de lo que ocurría dentro de la vivienda.

Uno de los puntos que más desconcierto le genera, aseguró, es su imputación. “No firmé ni completé planillas médicas. Las únicas que me interesaban eran las del presentismo, para que se pudiera pagar a los enfermeros”, explicó.

En ese marco, definió su tarea como “meramente administrativa”, limitada a la organización del personal y a cuestiones logísticas menores. “Podía mandar una caja de guantes, pero no pedir un respirador. Eso lo define un médico”, ejemplificó.

Más allá de lo judicial, Perroni también se refirió al impacto personal del caso. Reconoció que atravesó momentos difíciles, especialmente al inicio, y que su familia fue una de las más afectadas. “Mis hijos sufrieron por el apellido, por las miradas. Hoy estoy más tranquilo, pero al principio la pasé mal”, contó.

Con un nuevo proceso en marcha tras la nulidad del juicio anterior, el imputado se mostró confiado respecto a su situación: “Estoy tranquilo, no hice nada malo. Nunca me oculté, siempre di la cara”.

Mientras la causa avanza y busca determinar responsabilidades en torno a la muerte de Maradona, Perroni intenta sostener una línea de defensa clara: su rol, insiste, estuvo lejos de cualquier decisión que pudiera haber influido en el desenlace. Una afirmación que, como todo en este expediente, será puesta a prueba en los tribunales.

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