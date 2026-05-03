3 de mayo de 2026 - 01:05

Dalila Tahan "En La Cima": "Lucho contra un cáncer de mama"

La reconocida diseñadora, en una charla íntima con Laura Rez Masud, habla de sus 50 años en la industria de la moda y cómo trasformó su dolor en aprendizaje.

Dalila Tahan, diseñadora de moda, con Laura Rez Masud En La Cima.&nbsp;

Dalila Tahan, diseñadora de moda, con Laura Rez Masud "En La Cima". 

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Marcelo Álvarez - Los Andes
Dalila Tahan, diseñadora de modas, con Laura Rez Masud En La Cima.&nbsp;

Dalila Tahan, diseñadora de modas, con Laura Rez Masud "En La Cima". 

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Dalila, quien se define como una “modista creativa hecha en el camino”, hace un recorrido por su vida, su lucha y su fortaleza, mientras repasa sus 50 años en la industria de la moda. Confiesa que lucha contra un cáncer de mama y cuenta cómo transformó el dolor en aprendizaje.

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Los inicios de Dalila Tahan en la moda

Con una rutina de trabajo de diez horas diarias, asegura vivir su vocación con plenitud. “Soy una persona súper feliz”, afirma, y resume su filosofía en una idea clara: disfrutar lo esencial. “Mi cima es llegar a mi casa y disfrutarla”, sostiene, lejos de medir el éxito en términos materiales o de reconocimiento público.

Tahan reconstruye sus comienzos, marcados por la necesidad y el aprendizaje familiar: empezó a coser a los 12 años, guiada por sus abuelas, y desde entonces no abandonó el oficio. Con esfuerzo, logró sostenerse desde muy joven y consolidar una trayectoria que la posiciona como referente en Mendoza, provincia que define como su lugar en el mundo.

La diseñadora también reflexiona sobre los desafíos de su profesión, desde situaciones difíciles con clientas hasta su participación en eventos oficiales como la Vendimia, y reafirma su principio central: “No es lo que soy, sino lo que doy”.

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