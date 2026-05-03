Dalila Tahan "En La Cima": "Lucho contra un cáncer de mama"

La reconocida diseñadora, en una charla íntima con Laura Rez Masud, habla de sus 50 años en la industria de la moda y cómo trasformó su dolor en aprendizaje.

La modista mendocina, Dalila Tahan, quien vistió a más de 3.000 novias durante toda su carrera, abre su corazón como nunca antes en una charla íntima con la periodista Laura Rez Masud "En La Cima" de Los Andes.

Dalila, quien se define como una “modista creativa hecha en el camino”, hace un recorrido por su vida, su lucha y su fortaleza, mientras repasa sus 50 años en la industria de la moda. Confiesa que lucha contra un cáncer de mama y cuenta cómo transformó el dolor en aprendizaje.

Embed - "Lucho contra un cáncer de mama". Dalila Tahan "En La Cima" Los inicios de Dalila Tahan en la moda Con una rutina de trabajo de diez horas diarias, asegura vivir su vocación con plenitud. “Soy una persona súper feliz”, afirma, y resume su filosofía en una idea clara: disfrutar lo esencial. “Mi cima es llegar a mi casa y disfrutarla”, sostiene, lejos de medir el éxito en términos materiales o de reconocimiento público.

Tahan reconstruye sus comienzos, marcados por la necesidad y el aprendizaje familiar: empezó a coser a los 12 años, guiada por sus abuelas, y desde entonces no abandonó el oficio. Con esfuerzo, logró sostenerse desde muy joven y consolidar una trayectoria que la posiciona como referente en Mendoza, provincia que define como su lugar en el mundo.