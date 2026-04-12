12 de abril de 2026 - 01:05

Graciela Hisa "En La Cima": "Le cociné cuatro veces a Ricky Martin"

Una de las chefs más reconocidas de Mendoza, en un charla íntima con Laura Rez Masud en la que habló sobre su vida, su carrera y los presidentes quienes les cocinó.

Laura Rez Masud entrevistó a Graciela Hisa, una de las chefs más importante de la provincia.&nbsp;

Laura Rez Masud entrevistó a Graciela Hisa, una de las chefs más importante de la provincia. 

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Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En esta ocasión, Laura Rez Masud recibió "En La Cima" de Los Andes a Graciela Hisa, una de las chefs más reconocidas de Mendoza. La cocinera repasó su trayectoria de más de 37 años en la gastronomía y contó cómo pasó de estudiar Ciencias Económicas a convertirse en una referente del catering y de los eventos multitudinarios en la provincia.

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Autodidacta en sus comienzos y luego profesionalizada, explicó que su crecimiento estuvo ligado al desarrollo del Valle de Uco, donde comenzó a ofrecer propuestas innovadoras en Tunuyán en un momento en el que la zona todavía no tenía la infraestructura ni el movimiento gastronómico y turístico que tiene hoy.

Hisa fue una de las primeras en impulsar formatos que luego se volvieron tendencia: las islas gastronómicas con presentaciones miniatura. A lo largo de su carrera estuvo al frente de servicios para artistas internacionales, presidentes -desde Néstor Kirchner a Javier Milei-, y llegó a organizar eventos de hasta 1800 personas sentadas.

Su motor sigue siendo el amor por lo que hace y su familia que fue un sostén clave en los momentos más difíciles de su carrera.

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