Cristina Pérez "En la Cima": "Me juzgaron cuando dije que no quería ser mamá"

En el último programa de la segunda temporada de En La Cima, la periodista se abre en una entrevista íntima y reflexiva.

En el último programa de la segunda temporada de En La Cima, Cristina Pérez se permitió una conversación íntima, honesta y sin atajos. La reconocida periodista y escritora fue entrevistada por Laura Rez Masud en una charla profunda y reflexiva, donde habló de su presente personal y profesional, del amor en una etapa madura de la vida y de los debates que atraviesan a las mujeres en el espacio público.

Pérez se mostró plena, enamorada y atravesando un gran momento. Con naturalidad y convicción, se refirió a su relación con el diputado nacional Luis Petri y a cómo aprendió a convivir con la exposición mediática sin resignar lo privado. “Cuando la vida está más clara, el amor también se vive distinto”, dejó entrever durante la entrevista.

Cristina Pérez "En la Cima" Cristina Pérez "En la Cima" Uno de los momentos más fuertes del diálogo llegó cuando puso en palabras una experiencia que aún genera controversia: el día en que dijo públicamente que no quería ser madre. “Me juzgaron cuando lo dije”, reconoció, al tiempo que reflexionó sobre los mandatos sociales que todavía pesan sobre las mujeres, incluso sobre aquellas que han construido una carrera sólida y una voz propia.

Cristina Pérez "En la Cima" Cristina Pérez "En la Cima" Sin victimizarse, pero con firmeza, la periodista habló de la necesidad de habilitar conversaciones más honestas, donde las decisiones personales no deban ser explicadas ni justificadas ante la mirada ajena. En ese sentido, defendió la libertad de elegir y la importancia de respetar los distintos proyectos de vida.