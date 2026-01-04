4 de enero de 2026 - 21:58

Pronóstico en Mendoza: lunes caluroso y con amenaza de tormentas hacia la noche

El calor no da respiro en suelo mendocino, con temperaturas por encima de los 30°C. Según el pronóstico extendido, el jueves habría un breve respiro.

Pronóstico: así estará el tiempo esta semana en Mendoza.

Los Andes | Redacción Sociedad
El verano se hace sentir en la Argentina y Mendoza no es ajena a la ola de calor. Las temperaturas de los últimos días superan ampliamente los 30°C y el arranque de esta nueva semana no será la excepción.

Por Redacción Sociedad
Según la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) para este lunes se espera una jornada con "poca nubosidad, ventoso y cálido hacia la tarde/noche con algunos chaparrones". Lo mismo pronosticó la Dirección de Contingencias Climáticas, que anticipó: "Caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche".

De esta manera, este lunes la mínima será de 19°C y la máxima de 35°C. Algo similar ocurrirá el martes, con un leve "descenso de la temperatura" y con un cielo "parcialmente nublado". Para este último caso, la mínima estimada es de 22°C y la máxima de 32°C.

Pronóstico del tiempo: se espera una jornada calurosa para los primeros días de la semana entrante.

El pronóstico extendido prevé nubosidad variable para el miércoles, con un "ascenso de la temperatura" que llevará la máxima nuevamente a los 35°C. Además advierten por la posibilidad de "tormentas aisladas".

El jueves será un caso atípico, ya que desde el organismo anunciaron que esa jornada estará "mayormente nublado con lluvias y tormentas", lo que llevará a un "descenso de la temperatura". Para ese día, la máxima se ubicaría en los 29°C.

