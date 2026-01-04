Pronóstico en Mendoza: lunes caluroso y con amenaza de tormentas hacia la noche

El verano se hace sentir en la Argentina y Mendoza no es ajena a la ola de calor. Las temperaturas de los últimos días superan ampliamente los 30°C y el arranque de esta nueva semana no será la excepción.
El calor no da respiro en suelo mendocino, con temperaturas por encima de los 30°C. Según el pronóstico extendido, el jueves habría un breve respiro.
Según la Oficina de Vigilancia Meteorológica (OVM) para este lunes se espera una jornada con "poca nubosidad, ventoso y cálido hacia la tarde/noche con algunos chaparrones". Lo mismo pronosticó la Dirección de Contingencias Climáticas, que anticipó: "Caluroso con nubosidad variable y tormentas hacia la noche".
De esta manera, este lunes la mínima será de 19°C y la máxima de 35°C. Algo similar ocurrirá el martes, con un leve "descenso de la temperatura" y con un cielo "parcialmente nublado". Para este último caso, la mínima estimada es de 22°C y la máxima de 32°C.
El pronóstico extendido prevé nubosidad variable para el miércoles, con un "ascenso de la temperatura" que llevará la máxima nuevamente a los 35°C. Además advierten por la posibilidad de "tormentas aisladas".
El jueves será un caso atípico, ya que desde el organismo anunciaron que esa jornada estará "mayormente nublado con lluvias y tormentas", lo que llevará a un "descenso de la temperatura". Para ese día, la máxima se ubicaría en los 29°C.