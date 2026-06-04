4 de junio de 2026 - 11:00

La lluvia tiene fecha de regreso: el pronóstico revela cuál será el día clave para las precipitaciones

Una perturbación en altura provocará precipitaciones débiles en la precordillera a partir de la noche del viernes, mientras el valle mantendrá un ambiente nublado.

Vuelve la lluvia: estas serán las zonas afectadas.

Vuelve la lluvia: estas serán las zonas afectadas.

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Por Cristian Reta

La Región Metropolitana registrará un cambio en su dinámica meteorológica hacia el cierre de esta semana, con la presencia de lluvia. Aunque gran parte de la capital continuará bajo condiciones estables, una perturbación en altura traerá las primeras gotas a sectores específicos de la cordillera, interrumpiendo la racha de cielos despejados y altas presiones recientes.

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Según los últimos modelos meteorológicos, el viernes 6 de junio se identifica como el día clave para el regreso de la lluvia a la región. El fenómeno aumentará la probabilidad de precipitaciones hacia el fin de semana, centrándose principalmente en sectores cordilleranos y precordilleranos como San José de Maipo.

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¿Cuándo y dónde comenzará a llover en la Región Metropolitana?

Se espera que las primeras gotas caigan a partir de la noche del viernes de forma débil. Aunque el regreso del agua es siempre un evento significativo, en esta ocasión será un fenómeno localizado que no cubrirá la cuenca de forma importante. Los expertos sugieren que los acumulados bordearán apenas los 2 milímetros, calificando la situación como un evento menor pero relevante tras jornadas de estabilidad.

A pesar de este cambio, el centro de Santiago se mantendrá al margen del impacto de este fenómeno. No se proyecta que las lluvias alcancen la cuenca capitalina de forma significativa, por lo que la mayor parte de la ciudad vivirá un fin de semana con un ambiente marcadamente otoñal. El pronóstico indica que no habrá cambios mayores en las condiciones generales del tiempo para el corazón urbano.

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Temperaturas y evolución del pronóstico en Santiago este fin de semana

Los termómetros reflejarán esta transición con temperaturas máximas que oscilarán entre los 16 y 19 °C, acompañadas de nubosidad intermitente sobre el valle. No obstante, los meteorólogos advierten que estos pronósticos pueden variar durante los próximos días. La evolución de la perturbación en altura será el factor determinante para confirmar si los acumulados se mantienen en la montaña o si el patrón atmosférico sufre un desplazamiento inesperado. Por ello, se recomienda seguir la evolución de los modelos antes del inicio del evento el viernes por la noche.

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